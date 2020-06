Un rayo de esperanza en medio del caos. La influencer madrileña, María Pombo está embarazada, y así ha querido comunicarlo en sus redes sociales. Con un emotivo vídeo escuchando el latido del corazón del futuro ‘pombito’, la mujer de Pablo Castellano no ha aguantado más el secreto y ha sorprendido a sus followers anunciando que en los próximos meses dará la bienvenida a su próximo hijo fruto de su relación.

Apunto de cumplirse un año de su romántica boda con el empresario Pablo Castellano que tuvo lugar en la Colegiata de Santa Cruz, María no está atravesando su mejor momento. Se trata de una etapa de muchos cambios en la que la influencer está a la espera de unos resultados médicos. Hace unas semanas, la hermana de Lucía y Marta Pombo anunciaba mediante un IGTV que padecía mielitis. “Es una inflamación de médula, y la esclerosis múltiple suelen empezar por ahí. No tengo el diagnóstico al cien por cien”, confesaba asustada ya que su madre, Teresa Ribó, padece la enfermedad desde hace años. A pesar de este mal trago que está atravesando, María ha sacado su lado más positivo asegurando que tiene una pequeña esperanza de que “esto no vaya a más”.

Añadiendo las emociones y los nervios propios de ser madre primeriza, María tiene una ilusión nueva y es que su embarazo ha coincidido también con el traslado a su nueva casa. Hace unos días, la influencer confesaba a través de sus stories que estaba muy ilusionada, pero con sentimientos encontrados. “Os juro que estoy con un nudo en la garganta… a punto de llorar, porque me da muchísima pena dejar esta casa. Al final llevamos cuatro años viviendo aquí y tenemos muchísimos recuerdos buenos”, reconocía emocionada. Aunque aún les quedan algunos detalles para poder instalarse definitivamente en su nuevo hogar, la pareja está deseando poder empezar esta nueva etapa que, sin duda, estará llena de momentos inolvidables.

Comienza así una nueva aventura para los enamorados, que siempre habían confesado su deseo de convertirse en padres, de hecho, les gustaría tener familia numerosa. “Me encantaría tener cuatro hijos”, confesaba la madrileña en un evento el pasado mes de febrero, asegurando que últimamente había sentido mucha presión porque le preguntaban constantemente por la maternidad. Durante estos meses ha desmentido su embarazo en varias ocasiones, ya sea con vídeos en los que salía ella misma hablando o con fotos en las que presumía de figura que daban por zanjados los rumores. Ahora los rumores se han convertido en realidad y no hay duda de que su embarazo va a causar un enorme tornado de emociones entre sus más de 1,4 millones de seguidores, que estaban deseando que la pareja diera un paso más en su relación.