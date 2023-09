María Pombo no esconde la parte menos agradable de su relación con Pablo Castellano: «Tengo mis crisis»

Hay pocas parejas más estables dentro del universo influencer como la que forman María Pombo y Pablo Castellano. Pero, tal y como sucede en cualquier episodio a lo largo de la vida, no es oro todo lo que reluce. La creadora de contenido no esconde que a lo largo de estos ocho años de relación con su marido y padre de sus dos hijos, su camino no ha sido de vino y rosas. También ha habido escollos que lo han torcido por momentos.

De esta y otras intimidades ha hablado en una entrevista concedida a Nude Project. A lo largo de casi una hora desgrana sin filtros algunos aspectos relacionados con su vida privada, esa que comparte cada día con sus seguidores pero de la que no siempre habla con la misma franqueza. Una sinceridad de la que sí ha hecho gala en esta charla informal.

María Pombo ha querido hacer una reflexión muy interesante sobre el contenido que se comparte en redes sociales, sobre dónde está el límite entre la privacidad y lo público. Un asunto que no es baladí y que ha creado un debate improvisado en la sociedad, con los influencers como piezas clave del mismo. Para ella «es importante saber gestionar qué compartes».

Entre las informaciones que nunca compartía con su público están los problemas que surgen en su matrimonio con Pablo Castellano. En cambio, no tiene problemas en desvelar que no todo el monte es orégano: «Creo que es súpernecesario que la gente sepa que no tengo una relación perfecta. Que yo tengo mis crisis. Que llevo ocho años con Pablo. Jamás hemos pensado en divorciarnos, pero hemos pasado épocas de pelearnos mucho, de gritarnos…».

María Pombo asume con naturalidad los escollos que surgen en el día a día: «Creo que es muy importante que se sepa que mi relación no es idílica. Que es un poco lo que me pasaba mí cuando veo a una pareja de Hollywood y pienso ‘son perfectos’, y no me los imagino peleándose en su vida. Y es que yo me peleo todos los días. Siempre hay alguna pelea». Pese a todo, el amor siempre gana: «No podemos vivir el uno sin el otro», destaca.

María Pombo y Pablo Castellano en una boda / Gtres

Pombo establece el límite con rotundidad y contundencia: «No voy a exponer en redes las peleas con mi marido. Es muy complicada esa línea roja. Desde hace dos años comparto mucho menos porque cuanto más compartes más van a opinar, más daño te pueden hacer y ahora con niños, más», argumenta.

Dentro de esa vida en la que casi se siente obligada por su trabajo a difundir lo que hace en su día a día -perjuicios del influencer- María Pombo tiene algún arrepentimiento, como no haber podido disfrutar el día de su boda con Pablo Castellano sin la presencia de cámaras: «No estaba al 100% a que me estaba casando con el hombre de mi vida. Me gustaría volver a repetirlo sin cámaras», cuenta con cierta pesadumbre.