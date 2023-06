Primeras imágenes de María Pombo y Pablo Castellano con su hija Vega en su aniversario más especial

Esta semana ha sido una montaña rusa de emociones en toda regla para María Pombo. Después de haber pasado un fin de semana familiar en Cantabria, la influencer se desplazaba hasta su tierra natal para dar continuidad a su último mes de embarazo, probablemente sin llegar a imaginar que horas más tarde tendría a la pequeña Vega entre sus brazos. Y es que, pese a que ella misma apuntaba en un directo de Instagram que su salida de cuentas estaba prevista para el 16 de julio, finalmente la pequeña nacía un mes antes, llenando a sus más allegados de la más absoluta felicidad.

Era el pasado martes, 20 de junio, cuando el marido de la empresaria se hacía eco de la buena nueva a través de sus redes sociales, habiendo revelado previamente que se trataba del «imprevisto más bonito de su vida»: «Meri rompió aguas de madrugada y Vega acabó naciendo ayer a las 15:45 🤍 Fue un parto un poco complicado, y aunque están las dos bien, Meri se está recuperando de la cesárea y algún efecto secundario de la medicación. Vega es pequeñita y se está adaptando al nuevo mundo poco a poco 🤞🏻🤍 Gracias por vuestros mensajes», escribía Pablo Castellano, visiblemente contento por lo sucedido, aunque con la mirada puesta en la evolución de su compañera de vida.

Aunque ambos han permanecido un tanto ausentes dentro del universo 2.0 para así disfrutar de las primeras horas de vida de su segunda hija en común, finalmente ha sido durante este mismo mediodía cuando, junto a su bebé, han podido poner rumbo a su hogar para así reencontrarse con Martín en el que también es su cuarto aniversario de boda. Una salida del hospital que ha sido captada por las cámaras de Gtres y en la que la ex de Álvaro Morata ha lucido rostro cansado pero la mejor de las sonrisas con un look totalmente blanco y su inseparable Vega, respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación presentes en el centro sanitario en cuestión: «Estoy un poco cansada, la verdad. Estoy deseando llegar a casa y ver a Martín y todo (…) Me voy a ir a recuperarme, que es importante», comenzaba indicando, para después entrar en más detalles sobre su pequeña: «Muy bien, está muy bien, es muy pequeñita. Está super bien, no ha necesitado neonatos ni nada, ha estado fenomenal con nosotros en el cuarto y engordando cada día. Es santa», señalaba, aclarando así que se trata de un bebé que se está portando especialmente bien pese a las circunstancias.

Por su parte, y con el objetivo de permitir que la creadora de contenido tenga un respiro, Pablo Castellano ha tomado la palabra para expresar su inmensa alegría: «Yo muy bien, muy contento con la niña. Estamos bien, que es lo importante, y María está recuperándose bien. Ahora a llegar a casa y a descansar», finalizaba, agradeciendo a los reporteros el cariño recibido en esta nueva aventura paternal.