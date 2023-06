Después de un embarazo que salió a la luz antes de lo previsto, María Pombo ha dado la bienvenida a la nueva alegría de la casa: la pequeña Vega. Así lo ha comunicado la revista ¡Hola! esta misma mañana. Horas antes de la buena nueva, su marido, Pablo Castellano, compartía que la bebé se había adelantado un mes, ya que el parto estaba previsto para finales de julio. «El improvisto más bonito de nuestra vida», escribía, en una imagen en la que aparecía dando la mano a la influencer.

Ahora, Martín (el primer hijo de la influencer) se ha convertido en el perfecto hermano mayor y sus padres no pueden estar más orgullosos de ampliar la familia. Eso sí, tal y como ella misma comunicó, no se quedarán en dos hijos y, probablemente, vayan a por el tercero.

Todo este proceso, del que ha hecho partícipes a sus 3 millones de seguidores, se podrá ver en el documental que presuntamente está grabando con una plataforma muy conocida. «Maria Pombo y su familia ya están grabando su documental. Hoy en Almería algunos de mis amiguis me pasaron por Instagram que la vieron a ella grabando y no solo ella, sino con toda su familia», explicaba hace unas semanas la tiktoker Between junto a unas imágenes en las que se podía ver a la influencer acompañada por su familia y un séquito de cámaras por Almería.

Un secreto a voces

Fue el pasado 17 de enero cuando la ex de Álvaro Morata compartió la buena nueva en el universo 2.0. «El amor se multiplica. Bebé dos en el horno», escribía junto a un vídeo en el que Martín le llevaba el test de embarazo a Pablo Castellano. Una noticia que llegaba dos meses después de que los rumores de embarazo fueran en aumento tras su participación en La resistencia. La influencer asistió al programa de David Broncano y accedió a enseñar la galería de su móvil, sin caer en la cuenta de que ese vídeo que después compartió estaba entre sus imágenes. Su aparición no tardó en hacerse viral en la red y los usuarios pronto identificaron el test de embarazo en las fotografías, comenzando un rumor que, aunque primero lo desmintió, finalmente ella misma confirmó. Después del hermetismo, María Pombo rompía su silencio para confirmar que estaba esperando un nuevo hijo, en un intento de anunciarlo en el momento oportuno y cuando estuviera fuera de peligro.

Y es que, tan solo han pasado tres años desde que a la influencer más aclamada de nuestro país le cambió la vida. La hermana pequeña del clan Pombo se casó por todo lo alto, se quedó embarazada de Martín y comenzó una nueva etapa mudándose a una casa que compartió en sus redes sociales. Sin embargo, les surgió una oportunidad que no pudieron rechazar y, con pena por cerrar ese capítulo, crearon su actual hogar. Ahora, Pablo y María están viviendo uno de los momentos más felices acompañados de los dos amores de sus vidas.