María Pombo anuncia su segundo embarazo

En los últimos meses, muchos han sido los rumores que apuntaban a un nuevo embarazo de María Pombo, y sin embargo, la influencer había optado por permanecer totalmente hermética ante estas informaciones. No obstante, la llegada de un nuevo bebé al mundo es algo que una madre no puede ocultar por mucho tiempo, y los millones de seguidores de la creadora de contenido ya se habían percatado de ciertos cambios en su rostro y en su figura, razón por la que a la ex de Álvaro Morata no le ha quedado más remedio que anunciar la buena nueva.

Haciendo uso de sus redes sociales como de costumbre, ha sido hace escasos minutos cuando María ha compartido con sus fans esta esperadísima noticia con un vídeo que tiene a su hijo como principal protagonista. En un primer momento, la esposa de Pablo Castellano aprovecha para dar un test de embarazo a su pequeño con la misión de que éste se lo entregue al padre, que permanece con los ojos cerrados esperando a que llegue su hijo. Sin embargo, lo que el también influencer no podía llegar a imaginar es que Martín traería consigo la noticia del nuevo embarazo de su esposa, aumentando así una familia que parece estar viviendo uno de sus momentos más felices.

Y no es para menos. Hace meses y pese haber pasado tan solo tres años en su actual domicilio, María dejaba entrever estar dispuesta a dar comienzo a una nueva mudanza de la mano de su marido y de su hijo, dejando así atrás la que para muchos era una casa de ensueño. Sin embargo, la influencer consideraba que su nuevo hogar era toda «una oportunidad» para la familia, ubicada bastante cerca de su actual casa, razón por la que no tenía reparo en empezar una nueva etapa que está relatando a través de sus stories de Instagram con la mayor de las alegrías.

Lo que aún no se había atrevido a contar, posiblemente por seguridad, era que esta nueva vida estaría acompañada de la llegada de un nuevo miembro a su familia del que aún no se saben más detalles. Fue durante el pasado mes de noviembre cuando la empresaria hizo una aparición estelar en La Resistencia mostrándose más cercana que nunca al enseñar a las cámaras la galería de su teléfono móvil, probablemente sin llegar a imaginar que estaba dando pistas sobre su nuevo embarazo. Y es que, en dos de las imágenes que mostraba aparecía reflejado un test de embarazo que podría ser de alguna de sus amigas, hermanas o incluso de ella misma, razón por la que comenzaron a saltar las alarmas ante una posibilidad que ahora ha resultado ser cierta. No obstante, y pese a que son muchos los reporteros que han preguntado en estas semanas a Pombo sobre su posible embarazo, la ex del futbolista del Atlético de Madrid se ha mantenido hermética en todo momento, esperando a que tuviera lugar el momento perfecto en el que ha pregonado a los cuatro vientos la gran noticia.