Álvaro Morata ha sido uno de los grandes protagonistas de la semana en la prensa rosa, con permiso del primer beso público entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. El futbolista español ha dado la bienvenida a su cuarto hijo junto a Alice Campello, una buena nueva que no estuvo exenta de susto ya que la influencer tuvo unas complicaciones de salud al parir que le obligaron a necesitar cuidados médicos de urgencia en la UCI. El nacimiento de su primera niña sirve para poner el broche de oro a una historia de amor idílica junto a la italiana, pero que está precedida por otra no tan edulcorada, la que el madrileño tuvo con Maria Pombo.

El actual delantero del Atlético de Madrid se dio a conocer en la crónica social cuando compartió una relación sentimental con una de las pioneras en crear contenido en nuestro país. María tenía tan solo 21 añitos y aún era inexperta en muchas facetas de la vida. Su romance con Morata fue una montaña rusa que apuntaba alto -se llegó incluso a mudar a Italia por amor- pero que acabó convertido en una pesadilla.

La propia María Pombo se sinceró delante de Bertín Osborne acerca de lo mal que lo pasó cuando rompió con el deportista, en una de las escasas veces que ha hablado de Álvaro Morata pero sin nombrarlo: «Lo dejo con mi ex -Morata- y entonces estoy fatal, estaba muy enamorada; bueno, no se si enamorada u obsesionada. Era mi primer amor y lo pasé muy mal. Encima, era una relación pública y salió en revistas que lo habíamos dejado, yo estaba muy triste», dijo.

Lo que parecía ser una bonita historia acabó teniendo grietas. Y en medio de su época más turbulenta apareció Pablo Castellano, su actual marido, a quien conoció en el Mutua Madrid Open de Tenis. María Pombo se quedó prendada de él mientras vivía a caballo entre Italia y España: «Volví a Italia. Estuve una semana allí y en mi cabeza estaba solo Pablo Castellano. Me volví a España. Allí nos peleamos un montón, hubo como movidas que definitivamente dijimos que no podíamos estar juntos, no me sentía valorada». Todo un zasca de Pombo al futbolista que dejó entrever que su romance no acabó de la mejor manera posible.

Álvaro Morata y Alice Campello: ‘tu sei l’amore della mia vita’

Si hubiera que poner un título al cuento de hadas entre Morata y Alice, a buen seguro se escribiría en italiano. Él se enamoró del país de la bota cuando jugó cedido por primera vez en la Juventus de Turín. De hecho, en la fría ciudad del norte transalpino conoció a su actual esposa. Ella era hija de un importante empresario de concesionarios y procedía de una acaudalada familia

Pronto tuvieron claro que querían pasar toda la vida juntos y un año después de conocerse se dieron el sí quiero en una romántica boda celebrada en Venecia. Una vez pasaron por el altar, el siguiente paso era formar su proyecto de vida común. Ambos tenían claro que querían ser padres jóvenes y de familia numerosa. En 2018 nacieron los gemelos Alessandro y Leonardo. Dos años más tarde lo hizo Edoardo, pero faltaba la guinda del pastel: una niña.

La pequeña Bella llegó al mundo esta semana para colmar de felicidad a uno de los matrimonios más sólidos del panorama. ¡Felicidades, pareja!