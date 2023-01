Tamara Falcó e Íñigo Onieva han decidido dar portazo a su polémica y mediática ruptura después de que hayan pasado ya cerca de 4 meses desde que estalló la bomba. La hija de Isabel Preysler, muy emocionada, publicó un post en el que anunció su enlace con el empresario. Sin embargo, su historia de amor se truncó al circular una serie de vídeos en los que aparecía el relaciones públicas besándose con otra mujer en el marco del festival Burning Man, celebrado en Nevada, Estados Unidos, a finales del mes de agosto.

Poco después rompieron, y para la marquesa de Griñón era «imposible» volver a tener algo con el hombre que le había roto el corazón en mil pedazos. Conforme pasaron los meses parece ser que retomaron el contacto hasta que, finalmente se produjo el bautizado como milagro navideño.

No se les ha visto juntos, pero ya es una realidad que Tamara e Íñigo afrontan esta etapa con gran ilusión. Sin ir más lejos, la boda seguiría en pie.

A través de la cuenta de Instagram del empresario se ha podido conocer, este miércoles, que se encuentra con la diseñadora en un destino de bajas temperaturas. «Back from the Polo Norte» («De vuelta al Polo Norte»), ha escrito en una imagen en la que aparece un mapa con la ubicación de su ubicación secreta en la que también está etiquetada Tamara Falcó.

Por su parte, la marquesa de Griñón ha hecho lo propio y ha dado un paso al frente y ha publicado un álbum de fotografías de esta escapada romántica con Íñigo. «¡Unos días en Ivalo (Polo Norte) espectaculares! Vinimos @ionieva y yo para ver las auroras #fail, pero nos vamos felices con unos recuerdos espectaculares de una naturaleza que se mantiene prístina y un confort como si estuvieras en tu propia casa», ha escrito la socialité.

Además, ha hecho una entrevista donde ha mostrado lo emocionada que está con esta nueva oportunidad que se ha dado con Onieva. Ha hablado largo y tendido sobre el día 31 de diciembre, fecha que lo cambió todo.

«‘Tamara, me vas a volver loco… ¡Qué son los cuartos!’ Y yo lloraba. Fue bastante bonito. Íñigo tenía invitados en casa, había venido su hermana y un amigo, pero tras las doce campanadas, cogió su moto y se vino a casa de mi madre», ha contado Tamara en Harper’s Bazaar. También, ha contado la reacción de Isabel Presyler al ser conocedora de la noticia. «Mami me dijo: ‘Te lo puede volver a hacer, ¿sabes?’ Pero, claro, ella habla por sus experiencias. Yo también le pregunté: ¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad? Tajantemente me dijo que no», ha detallado la ganadora de MasterChef Celebrity.

Eso no es todo, porque también estaría pensando en continuar con sus planes de boda. «Yo tengo esperanza y estoy enamorada. Allá que voy, allá que voy… Me veo pasando por el altar en 2023 y he estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia (risa contagiosa)», ha finalizado Falcó.

Por ahora, la expectación es máxima en cuanto a la reaparición de Tamara Falcó, ya que suele formar parte del grupo de colaboradores de los jueves de El Hormiguero, espacio conducido por Pablo Motos.