El primer sábado del año ha comenzado por todo lo alto en Telecinco. Y la primera invitada de honor en pisar el plató del Deluxe ha sido Lolita Flores, que se encuentra en un momento muy bonito de su vida, disfrutando de sus éxitos a nivel profesional y de la felicidad por volver a ser abuela. Sin embargo, en el terreno amoroso no todo es igual de idílico.

«He perdido la confianza en la verdad de un hombre. No en los hombres, sino en la verdad de un hombre. Me han mentido tanto, me han engañado tanto y me han dado tanto por saco que para estar con alguien tienen que pasar muchos años», se ha sincerado la artista frente a María Patiño. Y es que, aunque tal y como ella misma ha revelado, es una mujer de pareja y muy apasionada en sus relaciones, ahora mismo no es el momento para volverse a ilusionar.

Y hablando de amor, Lolita Flores no ha podido escapar del tema por excelencia que está siendo el gran protagonista de la crónica social: la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. «Ella es una mujer muy lista y no da puntada sin hilo», ha comenzado diciendo. Cabe destacar que, antaño, la cantante y la socialité tuvieron una estrecha relación de amistad, aunque ahora las cosas han cambiado: «La conocimos bastante. Íbamos mucho a merendar y tuvimos mucha relación, aunque no la puedo considerar mi amiga». En cuanto a los motivos del punto final de la historia de amor entre Preysler y el Premio Nobel, Lolita lo tiene muy claro: «Algo habrá pasado cuando Isabel ha decidido poner fin a esta relación. Sigue siendo la Reina de Corazones, porque mi amiga Carmen Ordóñez no está».

La madre de Elena Furiase no ha tenido ningún problema en mojarse sobre el tema y, además de hablar sobre la ruptura, también se ha pronunciado acerca de los rumores que apuntan a que la socialité tendría ya una nueva ilusión. En los últimos días, han sido varios los medios de comunicación que han especulado con que la Reina de Corazones podría haberse refugiado en un buen amigo, José Antonio Ruiz-Berdejo. «Si tiene otra ilusión, a Rey muerto, Rey puesto», ha sentenciado Flores, que no ha dudado en deshacerse en halagos hacia la madre de Tamara Falcó. «Yo cuando la conocí era una mujer muy divertida. Muy simpática. Le gusta mucho reírse. A mí nunca me pegó mucho la relación de ellos dos porque son dos mundos opuestos. La vida es así», ha sentenciado.

Asimismo, Lolita se ha sincerado y ha expresado que cree que es una separación que no tiene marcha atrás, y que no es nada pactado que sacar rendimiento de la situación, pues considera que tanto Isabel como Mario son personas totalmente desinteresadas. «Yo lo único que puedo decir es que yo iba a hacer una obra de teatro de Vargas Llosa y compré los derechos, me costaron 3.000 euros. Al final no la hice por distintos motivos y ese dinero Vargas Llosa me lo devolvió. Creo que es un hombre generoso y creo que Isabel no pediría absolutamente nada a un Premio Nobel», ha zanjado.