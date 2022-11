Los últimos meses no están siendo de color de rosa para Lolita Flores. Si bien hace escasos días la madre de Elena Furiase admitía haber tenido que pasar varios días en cuarentena a consecuencia de un contagio por covid, ahora ha podido verse que aún sigue inmersa en la plena recuperación de la fractura del dedo corazón que aún mantiene por el peso de una garrafa de agua.

Durante su última aparición pública, con motivo de la presentación de la 48 edición del Festival de Cine de Huelva, la hija de Lola Flores ha reaparecido visiblemente contenta aunque con una secuela que no ha pasado desapercibida para las cámaras. Y es que, la hermana de Rosario ha posado frente a las cámaras con una férula sobre su dedo afectado, dejando entrever que aún queda cierto tiempo para que esta parte de su cuerpo esté plenamente recuperada para poner fin a un annus horribilis en toda regla.

Apenas han pasado dos semanas desde que Lolita reapareció en su cuenta de Instagram posando con su dedo corazón vendado y enseñándoselo a sus seguidores a modo de “peineta”, para después con un post proceder a explicar lo que le había llevado a encontrarse así: “Este dedo es mío, si pero rota la primera falange, no le estoy haciendo ‘la peineta’ a nadie, quise poner una garrafa de agua de 20 kilos en su aparato y se cayó en mi dedo corazón de la mano derecha”, comenzaba describiendo, para después dar más detalles: “Eso fue el viernes pasado, gracias al hospital de San Rafael y al doctor Damian Hernández Yance por curarme el dedo y mimarme que lloraba de dolor, yo lloraba, y por curarme tan divinamente tengo además 4 puntos de sutura porque no solo fueron los 20 kilos, me rajé el dedo”, se lamentaba.

Aún así y pese a todo, Lolita ha seguido siendo positiva con respecto al futuro y a su recuperación: “Estoy aquí viniendo en el AVE de la segunda grabación de Tu cara me suena, estoy bien, no preocuparse, y si alguien se alegrase de mi mal, ya tiene ‘la peineta’ puesta, mes de grandes pérdidas de amigos y dedo roto, pero que todo mal se quede en mi dedo”, zanjaba, poniendo la mirada en los meses venideros y sin querer hacer más hincapié en este inconveniente que se ha sumado a su reciente positivo en coronavirus y por el que durante esta misma semana reaparecía completamente recuperada para disfrutar de las horas previas al Día de Todos los Santos. Algo que llenaba de ilusión a algunos rostros conocidos del panorama nacional como Loles León, Mariola Orellana, Cari Lapique o Aurora Carbonell, que no dudaron en mandar ánimo a Lolita con palabras como: “Me alegro que ya haya pasado todo”, “Otra vez, qué faena” o “Muy bien!!”, entre otras, mientras que su hija únicamente optaba por dejar un “me gusta” en la publicación, demostrando que está totalmente volcada con su progenitora.