Elena Furiase, encantada con el nuevo novio de Ana de Armas

El mes de septiembre ha comenzado cargado de energía para Elena Furiase. Era el pasado 7 de julio cuando la hija de Lolita Flores daba a luz a su segunda hija en común con Gonzalo Sierra, ampliando así una familia que parece ir viento en popa. Ahora, dos meses después, la actriz no ha dudado en retomar la rutina, y por ende sus apariciones públicas, para asistir a la entrega de un cheque solidario de Arnidol a Mensajeros de la Paz. Una cita que ha tenido lugar durante este mismo día en la capital, contando con la presencia de un sinfín de rostros conocidos.

Haciendo gala de su simpatía, la que fuera protagonista de El Internado ha hecho referencia a lo conforme que está con este movimiento por parte de Arnidol a la hora de aportar su granito de arena para los más necesitados, siendo además una empresa con la que la propia Elena está encantada por todos los productos que ofrece. De hecho, se ha perdido uno de los días más importantes del año de su pequeño Noah para asistir a este encuentro. Este no es otro que su estreno en el colegio, en el cual el padre ha hecho el relevo a la artista: “No he podido ir hoy, porque estoy aquí, ha ido su padre. Esta mañana le he vestido y le he puesto el desayuno”, comenzaba explicando, para después contar que no ha tenido remordimiento alguno en dejar a su hijo con el resto de compañeros: “Pena ninguna, tenía muchas ganas de que empezara el cole, y él también, estaba atacado y lo necesita. Ha visto a sus amigos, y a mí me gusta llevarle y recogerle, ser consciente y estar ahí”, finalizaba, visiblemente contenta de que se haya hecho mayor.

Por otro lado, al contar con tan solo dos meses de vida, aún sus progenitores tienen que estar muy pendientes de Nala: “Ha sido un verano en el que no he bajado casi a la playa, sin la niña claro, como la estaba dando el pecho quería estar más tiempo con ella”, desvelaba, para después hacer hincapié en que la maternidad no es algo fácil, y que cada madre la experimenta a su manera: “Mi consejo es que la leche materna es muy buena, aunque creo que es sacrificado, pero también cada mujer tiene su manera de criar a sus hijos y puede elegir. Se me hace complicado estar así mucho tiempo, así que hay que respetar las decisiones de cada mujer”, finalizaba.

Dentro del ámbito maternal y paternal, Elena puede presumir de contar con la ayuda de sus dos progenitores en esta etapa: “Mi madre tiene una intensidad que va con ella. Ella se ve con 64 años, y creo que ya cree como que está en el declive, pero ni mucho menos”, explicaba, haciendo referencia a la vitalidad de su progenitora, de la cual podría estar careciendo, en lo que a los medios se refiere, su padre: “Mi padre está muy retirado de todo esto, desde que le dio el ictus necesita estar en paz”.

Por último, Elena ha querido dedicar, frente a las cámaras, unas bonitas palabras de admiración tanto a su amiga Ana de Armas como a su nueva pareja, Paul Boukadakis: “Paul es maravilloso, es altísimo, es fortísimo, ya lo conocíamos en persona lógicamente y se adoran. Yo esta relación ya la conocía de antes, y es encantador. Él la admira muchísimo, ambos se admiran. Son una pareja muy bonita, y espero que sea el definitivo y el padre de sus hijos. Ella lo piensa así ahora mismo, pero eso nunca se sabe”, contaba, haciendo referencia a los grandes éxitos que está cosechando su amiga en el panorama cinematográfico internacional: “Me alegro de ella y de su éxito, vais a alucinar con su nueva película y es un trabajazo increíble el que ha hecho”.