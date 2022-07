Lolita Flores saca la cara por Isabel Pantoja: “Dejadla en paz”

Lolita Flores ha protagonizado la que tal vez sea una de sus reapariciones más esperadas en televisión. La artista visitó durante la pasada noche del viernes el plató de Viernes Deluxe dispuesta a conceder una de sus entrevistas más esperadas a la par que sinceras.

Y es que, aunque todo parecía apuntar a que la cantante se iba a limitar a hablar sobre su vida personal y profesional, lo cierto es que terminó confesando su opinión acerca de la última polémica que ha rodeado a Isabel Pantoja y que tanto está dando de qué hablar.

Después de que María Patiño y el resto de los colaboradores le preguntaran por la reaparición de la tonadillera y el discurso pronunciado en el Orgullo LGTBIQ+ que se celebró en Madrid el pasado fin de semana, Lolita salió en defensa de la que fuera su amiga a pesar de que llevan años sin verse y bastante distanciadas.

La madre de Elena Furiase quiso dejar claro, una vez más, el tipo de persona que es y que por muchos problemas que tenga con la tonadillera, siempre sacará la cara por ella, aunque solo sea por todos los años que compartieron en un pasado más bien lejano y el inmenso cariño que se tuvieron y que, al parecer, se siguen teniendo.

De este modo, intentó dar normalidad a su condición sexual, sea la que sea, y criticó a todos aquellos que, pese a haber dejado claro que a ella solo le gustan los hombres, siguen dudando de su palabra: “Todo lo que dice Isabel Pantoja se cuestiona. Si ella no quiere decir que le gustan los hombres, las mujeres, los gatos, los pájaros… ¿por qué dudar de su palabra?”, planteó la invitada.

Acto seguido, Lolita expresó que, bajo su punto de vista, el último objetivo de Isabel durante dicho día era desatar el revuelo, ya que ella sabe a ciencia cierta que eso nunca ha sido algo que haya ido con ella, o al menos hasta donde la hija de la denominada ‘faraona’ conoce: “Yo creo que ella no hizo ese discurso para generar polémica, a ella lo que menos le gusta, o por lo menos la Isabel que yo he conocido, porque llevo muchos años sin tratarla, lo que menos le gustaba era la polémica y los debates. Ha sido siempre una mujer muy interior y ella ha sido muy para dentro […] Yo creo que lo hizo con el corazón, lo que quiso decir es que estaba con todos ellos”, afirmó.

Lolita tampoco tuvo pudor en confesar que, aunque han sido muy amigas, ellas nunca se han acostado ni han mantenido una relación sentimental. No obstante, sí conocen muchas intimidades y secretos la una de la otra, pero, tal y como ha confesado la artista, eso es algo que morirá con ellas.

Además, la intérprete de No renunciaré quiso aprovechar el momento para expresar públicamente cuál es la imagen que ella percibe de la tonadillera en la actualidad, llegando a confesar que la ve triste, apagada y un tanto abatida: “Ella no es la Isabel Pantoja que yo conocí. Se lo veo en la cara, en su tristeza… No tiene la libertad, porque ella sí la ha tenido. Yo la sigo queriendo, puedo estar más decepcionada o menos, pero yo le tengo mucho cariño. Quiero que en su vida sea feliz. No sé cómo está, pero yo creo que no está pasando por su mejor momento y hay que tener un poco de piedad”.

Lolita recogió sus propias palabras para hacer un llamamiento a los medios de comunicación por el bienestar de la que un día fue su amiga: “Dejadla en paz, ya está bien de machacar a la gente. Vamos a dejarla tranquila”, sentenció.