El último traspié en la salud de Lolita Flores que completa su ‘annus horribilis’

A Lolita Flores no parece estar yéndole del todo bien en algunas cuestiones de su vida. Y es que, pese a que todo parecía ser feliz a su alrededor a consecuencia del nacimiento de su nieta, Nala, lo cierto es que la cantante ha tenido que atravesar una serie de achaques en su salud que han mantenido a todos sus seres queridos en vilo. Y es que, si bien era hace unos días cuando la artista se rompía el dedo corazón por el peso de una garrafa de agua, ha sido ahora cuando ha admitido que ha tenido que pasar varios días en cuarentena a consecuencia de un contagio por covid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

No obstante, parece que después de la tormenta siempre sale el sol, o eso mismo debió pensar Lolita hace tan solo unas horas cuando ponía fin a sus días en soledad para llevar a cabo un planazo: “Después de un covid que he pasado 8 días en cama, y mi dedo roto, ya estoy mejor y me voy con @enriquetorresoficial a comer un cocido, que me aproveche, buen domingo”, escribía en su cuenta de Instagram, dejando entrever que había conseguido superar el coronavirus con creces y que ya está lista para retomar su vida con total normalidad. Algo que, como no podía ser de otra manera, ha llenado de alegría a sus más allegados y así lo han demostrado a través de comentarios. Loles León, Mariola Orellana, Cari Lapique o Aurora Carbonell no han querido desaprovechar la oportunidad de brindar todo su apoyo a la hija de Lola Flores con palabras como: “Me alegro que ya haya pasado todo”, “Otra vez, qué faena” o “Muy bien!!”, entre otras, mientras que su hija, Elena Furiase, únicamente ha optado por dejar un “me gusta” en la publicación en cuestión, aclarando así que está plenamente centrada en la recuperación de su progenitora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial)

De esta manera, finalmente Lolita ha desvelado el motivo por el que se ha mantenido alejada del foco mediático durante una semana. Teniendo en cuenta que es una persona muy activa dentro del universo 2.0, resultaba bastante extraño para sus casi 600 mil seguidores que no hubiera aparecido ni una sola vez para dar señales de vida, y ahora ha podido saberse el porqué, habiendo preferido mantener en un segundo plano su positivo en covid para recuperarse del todo y ya después contar lo sucedido con todo lujo de detalles. Algo que no hacía hace unas semanas, cuando en una instantánea en la que aparecía sacando el dedo corazón, Flores confesaba lo que le había pasado sin reparo alguno: “Este dedo es mío, sí, pero rota la primera falange, no le estoy haciendo la peineta a nadie. Quise poner una garrafa de agua de 20 kilos en su aparato y se cayó en mi dedo corazón de la mano derecha”, zanjaba, agradeciendo a los profesionales sanitarios que la ayudaron por el trato recibido.