Mario Vargas Llosa saca la artillería pesada contra Isabel Preysler

El pasado 28 de diciembre se conoció la noticia de la inesperada ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. La madre de la marquesa de Griñón era la que anunciaba la separación a través de unas declaraciones a su revista de confianza, en las que aseguraba que el Premio Nobel de Literatura llevaba ya varias semanas residiendo fuera de su casa y que la situación era irreversible. Preysler también apuntaba a los celos como uno de los principales motivos de esta ruptura, que ha puesto punto final a una relación de ocho años, aunque desde que se hizo pública la noticia, no han dejado de sucederse especulaciones sobre qué otros motivos podrían haber provocado esta separación.

Hasta ahora, Mario Vargas Llosa había guardado silencio al respecto, es más, ni siquiera se había dejado ver en público. El literato se había refugiado en el inmueble que posee en el centro de Madrid, en una de las zonas más emblemáticas de la capital, donde ha estado acompañado de, al menos, su hijo mayor, Álvaro. Era él el que hace unos días confirmaba que el Nobel iba a pasar el Fin de Año fuera de España, en familia, y alejado de los medios y todo el revuelo que se ha generado en los últimos días.

Este mismo domingo, Mario Vargas Llosa llegaba a Madrid, a última hora de la tarde, tras estrenar el nuevo año fuera de España. En un VTC y sin más compañía, el Premio Nobel atendía brevemente a los periodistas que, como era de esperar, aguardaban sus primeras declaraciones. «¿Qué quieren saber?», ha preguntado el literato ante la presencia de los reporteros, que le han preguntado por la noticia de la ruptura.

«Yo estoy muy bien, acabo de pasar un día en París», ha dicho el Premio Nobel. El escritor peruano ha declarado que la separación es cierta, pero ha asegurado que los motivos que ha esgrimido Isabel Preysler no son tales. «Solo quiero confirmar la entrevista que ha dado Isabel en ¡Hola!. Los motivos de la ruptura no existen. No es verdad, no son ciertos», ha dicho. Una versión de la ruptura que, en los últimos días, ya había trascendido del entorno del escritor. El literato no ha querido entrar en más detalles sobre este tema, sino que se ha apresurado a entrar en su domicilio.

Estas han sido las primeras declaraciones de Mario Vargas Llosa desde que se conociera la noticia de la separación de Isabel Preysler, sobre la que se han dado multitud de versiones. El escritor ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano y permanecer volcado en su familia, que le está apoyando en estos momentos. Por su parte, Isabel Preysler ha puesto tierra de por medio para pasar el Fin de Año y, por ahora no se ha dejado ver.