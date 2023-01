Los últimos meses no han sido nada fáciles para la familia Preysler. Más allá del desengaño amoroso de Tamara Falcó con Íñigo Onieva y la posterior ruptura de la también conocida como “reina de corazones” con Mario Vargas Llosa, el clan ha tenido que hacer frente a una serie de imprevistos negativos que han marcado el paso del tiempo de la manera más triste.

Uno de ellos era el fallecimiento de Beatriz Arrastria y Reinares, madre de Isabel Preysler. Era el pasado 22 de agosto de 2021 cuando la abuela de la marquesa de Griñón fallecía a los 98 años de edad, habiendo permanecido en un hermético segundo plano durante prácticamente toda su vida, a diferencia de sus generaciones posteriores. Un durísimo varapalo que sus seres queridos afrontaban con la mirada puesta en el futuro, aunque sin olvidar que se había marchado uno de los pilares fundamentales de sus respectivas vidas.

Desde ese momento, todo parecía haber vuelto a la normalidad en la medida de lo posible. Tamara Falcó estaba pasando uno de los momentos más felices de su vida en compañía de Íñigo Onieva, con quien se deshacía en elogios siempre que tenía oportunidad y pese a que fueran muchos los rumores que apuntaban a distintas deslealtades por parte del empresario. Tanto es así, que durante el pasado mes de septiembre ambos optaron por dar un paso más allá en su historia de amor comprometiéndose, iniciando así un camino al altar que destacó por su breve duración. Tan solo unas horas más tarde salían a la luz unos vídeos del hijo de Carolina Molas en el festival Burning Man que cambiaban su destino para siempre y por los que a la marquesa no le quedaba más remedio que poner punto final a su compromiso con el empresario. Una ruptura que se convertía en uno de los momentos más virales del 2022, sobre todo teniendo en cuenta que Íñigo se negaba a admitir la realidad hasta que, finalmente, la hermana de Ana Boyer le descubría y aprovechaba sus apariciones públicas posteriores para hablar largo y tendido sobre cómo se había sentido en todo este engaño.

Ahora que todo apuntaba a que Tamara había vuelto a dar una oportunidad al amor de la mano de Hugo Arévalo, casualmente amigo de su ex, todo ha vuelto a saltar por los aires dentro de la familia. Durante el pasado miércoles, ¡Hola! se hacía eco de la inesperada ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. Pese a haber formado uno de los tándem más consolidados a nivel nacional, la ex de Carlos Falcó y el Premio Nobel decidían poner el broche de oro a ocho años de romance caracterizados por la intensidad. No obstante, cada vez eran más sus idas y venidas, y si algo tiene claro la madre de la marquesa de Griñón, es que quiere vivir su vida “tranquila, sin sobresaltos ni la angustia del desamor y las discusiones”.