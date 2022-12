Mario Vargas Llosa pone tierra de por medio y abandona Madrid tras su ruptura con Isabel Preysler

La ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa se ha convertido en uno de los temas estrella de los últimos días, y no es para menos. Hace escasas horas se daba a conocer que la también conocida “reina de corazones” y el Premio Nobel habían optado por tomar caminos separados en plena temporada de Navidad. Una decisión totalmente inesperada que cambia el rumbo de sus respectivas vacaciones de invierno por completo, decantándose el escritor nada más y nada menos que por abandonar Madrid y dejar atrás los recuerdos que en su día compartió con la madre de Tamara Falcó.

Ha sido a primera hora de esta misma tarde cuando las cámaras de Gtres han captado al que fuera novio de la ex de Carlos Falcó acudiendo al aeropuerto de Madrid. Un movimiento que no tiene otro significado que el de la marcha repentina del peruano a otro destino alejado de la capital, poniendo así tierra de por medio con Isabel Preysler y con todos los familiares de esta, con quienes aparentemente gozaba de una muy buena relación amistosa hasta que se ha dado a conocer la ruptura públicamente.

Con rostro visiblemente alegre, el de Arequipa saludaba a los medios de comunicación que aguardaban su llegada en el enclave mencionado, demostrando así estar plenamente feliz con el inicio de esta nueva etapa, pese a que su ex habría mencionado en diversas ocasiones que el motivo principal de esta ruptura serían los celos infundados por parte de Mario, los cuales habrían llevado al romance a tener un final que quizá ninguno de los dos protagonistas hubiera deseado.

Aún no se sabe con certeza cuál será el destino escogido por Vargas Llosa para poner el broche de oro al 2022 e iniciar el 2023 de una forma muy distinta a los ocho años anteriores, los cuales disfrutó con la compañía inquebrantable de Isabel Preysler hasta que su noviazgo llegó a su fin. Lo que sí es cierto es que Mario ha dejado el piso con el que contaba en el centro de Madrid y que en situaciones de disputa con la madre de Ana Boyer ha sido su mejor aliado para gozar de un tiempo en soledad y dejando de lado el domicilio de Puerta de Hierro que tantos buenos momentos le ha dado junto a su ex.

Después de haber permanecido casi una década unidos ante cualquier adversidad, todo apunta a que Isabel y Mario no darán una segunda oportunidad a su amor. Esta última no era la primera vez en la que Vargas Llosa se instalaba temporalmente en su propio hogar de la capital para así poner tierra de por medio con la madre de Tamara Falcó, aunque quizá él nunca hubiera llegado a imaginar que su ahora ex pareja no consentiría más enfados de este tipo, siendo ella misma quien a través de un mensaje de WhatsApp le pedía que no volviera a la casa en la que convivían juntos nunca más. Así lo contaba Sandra Aladro durante esta misma mañana en el plató de El Programa de Ana Rosa, motivo quizá por el que el Premio Nobel prefiere tomar distancia hasta que las aguas vuelvan a su cauce -o no-.