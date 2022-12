El contenido del último mensaje de Isabel Preysler a Mario Vargas Llosa que terminó con su romance

No cabe duda de que Isabel Preysler se ha convertido en uno de los personajes clave de este 2022, y no es para menos. La también conocida como «reina de corazones» se convirtió en la suegra estrella al permanecer apoyando a su hija, Tamara Falcó, tras el desengaño amoroso que esta sufría con Íñigo Onieva como principal protagonista. Lo que nadie podría llegar a imaginar es que, después de este varapalo sentimental, sería la ex de Carlos Falcó quien pondría punto final a su relación con Mario Vargas Llosa de la manera más inesperada, copando los últimos titulares del 2022.

De esta manera, esta ruptura se ha convertido en el tema más destacado de todos los platós televisivos, razón por la que Sandra Aladro ha tenido oportunidad de hablar con el entorno más cercano a la socialité y desvelar las conclusiones que ha sacado de sus conversaciones. Lo ha hecho durante esta misma mañana en El Programa de Ana Rosa, cuando ha intentado en primer lugar contextualizar a todos sus compañeros y a la audiencia: «El 20 de abril Mario Vargas Llosa es ingresado por covid y neumonía, e Isabel Preysler pasa con él el primer día y después se siente mal, le hacen una prueba y también da positivo. Los profesionales apuntan que Isabel se vaya a casa y que se queden con Mario los hijos, y Tamara va a casa de su madre para estar junto a ella. Después, Mario Vargas Llosa al ser dado de alta, prefiere ir a casa de Isabel Preysler en vez de a la suya e incluso al dormitorio que comparte con ella», comienza explicando, dejando entrever que por aquel entonces todo era de color de rosa entre ellos.

Después, la periodista ha indagado en el vínculo que habrían mantenido en el último mes Isabel y Mario, y los motivos que habrían llevado a la madre de la marquesa de Griñón a romper su noviazgo: «He podido saber que Isabel se reitera en su testimonio, sigue hablando de celos infundados y tenía claro que los hijos se iban a manifestar a través de los medios, pero también piensa que Mario no está detrás de todas esas opiniones, sino que está ajeno a todo y sin leer nada, sería la versión que están proporcionando los hijos. Existe un mensaje en el mes de junio que Preysler escribe a la hija de Vargas Llosa cuando este abandona el hogar que comparten y se marcha a su piso. En ese momento, Isabel escribe a Morgana para decirle que el Premio Nobel se ha marchado a su casa y que le cuiden y estén pendientes de él, porque no está en su casa. Finalmente, cuatro días después, superan esta primera crisis y vuelve a la casa», comenta, ya que no sería hasta unos meses después cuando tendría lugar la situación definitiva.

Lejos de dejar ahí su relato, Sandra ha continuado con los detalles de esta ruptura: «Me confirman que el 20 de noviembre hay una discusión definitiva por una escena de esos famosos celos que Isabel atribuye a ciertas situaciones como salir o pasarlo bien, que él no estaba llevando bien desde el principio. Es por ello que él sale de casa y se marcha al centro de Madrid. A mediados de mes, manteniendo esta situación silenciosa, Mario toma la decisión de volver nuevamente pero recibe un mensaje de Isabel de que no vuelva nunca más, no hay conversación cara a cara», zanja, aclarando así que ha sido Preysler la que ha tomado esta drástica decisión sin reparo alguno y sin querer mirar atrás en ningún momento.