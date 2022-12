Vuelta a las andadas por Navidad: el reencuentro de impacto entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Podría decirse que, desde el pasado mes de septiembre, no ha habido ni un solo día en el que los medios no hayan hablado sobre algún tema relacionado con Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Después de haber anunciado felizmente su compromiso, salían a la luz unas imágenes del empresario besando a una misteriosa chica en el festival Burning Man que hacían que la marquesa de Griñón optara por romper su historia de amor de manera definitiva. Desde ese momento, muchos han sido los movimientos con los que el hijo de Carolina Molas ha dejado entrever estar dispuesto a conquistar nuevamente a su ex pareja, mientras que todo apuntaba a que ella se había vuelto a ilusionar de la mano de Hugo Arévalo.

Sea como fuere, hoy Sálvame se ha hecho eco de una información que desmonta todas las teorías previas. Y es que, la nueva directora de Sálvame Sandía, Mayte Ametlla, ha acaparado el foco mediático para desvelar los datos que habrían llegado al equipo de investigación de su espacio, afirmando nada más y nada menos que dos testigos el hecho de haber visto a Tamara Falcó e Íñigo Onieva acudiendo de manera conjunta a la Misa del Gallo, marchándose posteriormente también juntos. Un testimonio que desmonta la idea de que la marquesa de Griñón podría estar nuevamente ilusionada con su amigo Hugo, dejando entrever que quizá la situación no está tan tensa entre ella y el empresario como todos imaginaban, habiendo aprovechado una noche tan importante como la de Nochebuena para acudir a un evento religioso de un gran calibre junto a su ex pareja, algo que quizá no gustaría en absoluto a Isabel Preysler ni a sus seres queridos.

Pero lejos de dejar ahí esta inesperada historia, Mayte Ametlla ha seguido indagando en todos y cada uno de los detalles que la rodean, considerando este escenario todo un “encuentro sacro” al haber apuntado los dos testigos en cuestión haber visto unida a la ex pareja en la Misa del Gallo celebrada en la parroquia de la calle Gavilanes de la capital en plena jornada de Nochebuena, la cual suele pasarse con allegados: “Ella iba delante en la fila y él detrás”, han desvelado, indicando además que la marquesa iba “muy sonriente, embriagada”, mientras que él tenía una actitud de “arrastrado” y “sin ninguna gana” de llevar a cabo el plan mencionado. Una vez finalizó la ceremonia, ambos se habrían “ido juntos en una furgoneta gris”, quién sabe si a pasar la noche juntos o a tomar caminos separados. Lo que sí se sabe es que, antes de tener lugar esta supuesta toma de contacto, ambos disfrutaron de la cena en compañía de sus respectivos familiares, dejando constancia posteriormente en sus redes sociales y haciendo gala de su característico hermetismo a la hora de querer hablar sobre una posible reconciliación, para la cual parece que habrá que esperar más tiempo.