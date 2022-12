El ‘triángulo’ amoroso entre Tamara Falcó, Íñigo Onieva y Hugo Arévalo sigue acaparando titulares. Mientras que el ex prometido de la marquesa de Griñón ha decidido guardar silencio después de las duras críticas a Arévalo e incluso ha apostado por poner punto final a su historia con la aristócrata y empezar de cero, Hugo aún no se ha pronunciado sobre este tema que tanta polémica está generando. Por su parte, la hija de Isabel Preysler aseguraba que todavía es pronto, aunque se deshacía en elogios con Arévalo. Es más, desde su ruptura, el empresario se ha convertido en uno de sus mayores apoyos y algunas fuentes apuntan además a que podrían pasar parte de las fiestas juntos.

Sea como fuere, lo cierto es que la situación de la aristócrata y todo lo que tenga que ver con Íñigo Onieva y Hugo Arévalo sigue acaparando gran atención, sobre todo, por el desenlace que pueda tener esta historia. Por este motivo, durante la última tertulia del programa El Hormiguero antes de la Navidad, Pablo Motos ha aprovechado para preguntar a Tamara Falcó por Hugo Arévalo, después de que esta misma semana varias revistas hayan recogido reportajes sobre ambos, en concreto, uno de ellos, con imágenes de un viaje al santuario de Lourdes en el que se ve a los dos.

«Te hemos visto con tu amigo Hugo Arévalo en Lourdes. ¿Se obró el milagro?», le ha dicho el valenciano sin ningún tipo de reparo. Una pregunta que no ha hecho mucha gracia a Tamara Falcó, aunque, a pesar de todo, ha respondido: «menuda pregunta más tonta… ¡Qué pregunta más tonta!», ha dicho la marquesa de Griñón.

La aristócrata ha continuado explicando la situación y ha insistido en lo que ya ha dicho a algunos periodistas: «es un paseo con un amigo en Lourdes. Somos amigos desde hace muchísimo», ha comentado tajante Tamara Falcó, sin querer entrar en más detalle.

Sin embargo, Pablo Motos no se ha dado por vencido. «Hay una frase terrible que dice ‘te quiero, pero solo como amigo», ha dicho. Un comentario ante el cual, la marquesa de Griñón le da dado un ‘zasca’ al presentador en relación a su mujer: «¿eso te lo dijo a ti Laura [Llopis] muy a menudo?». No obstante, el valenciano se lo ha tomado con humor y ha seguido insistiendo: «no, Laura no me dijo ‘te quiero, pero como amigo’ me dijo directamente ‘no te quiero’. Fue el primer asalto y faltaban 11 más. Y luego en una rotonda me dijo que sí… Yo ya he contado lo mío, ahora te toca a ti», le ha respondido. Parece que, por el momento, la hija de Isabel Preysler no está dispuesta a desvelar nada más sobre este asunto que tanto interés está generando.