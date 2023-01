Siguiendo el legado amoroso de su hija, Isabel Preysler se ha convertido en la protagonista de la crónica social debido a su ruptura con Mario Vargas Llosa. Era ella misma quien comunicaba hace una semana la decisión a una conocida revista de tirada nacional, dejando entrever que su historia de amor no era tan idílica como parecía. Después de casi ocho años escribiendo su romance junto al Premio Nobel, parece que la madre de Tamara Falcó solo tiene en mente disfrutar de la soltería, aunque son muchos los rumores que apuntan a que podría tener una nueva ilusión.

Han sido varios los programas de televisión y medios de comunicación que han especulado con la persona que estaría detrás de la felicidad de la socialité. Al parecer, mientras Vargas Llosa ha encontrado en Estados Unidos su refugio en mitad de este vendaval mediático, Preysler se ha refugiado en sus familiares y amigos en España, en concreto en su amigo sevillano, José Antonio Ruiz-Berdejo. Según ha trascendido, el empresario italiano ha ejercido en numerosas ocasiones de anfitrión de Isabel y Mario en Sevilla, por lo que la estrecha relación con la socialité es una realidad.

Pero, ¿quién es el hombre con el que se vincula a la Reina de corazones? Se trata de un empresario y abogado, descendiente de condes. Tiene 55 años y, aunque es de origen italiano, lo cierto es que su vida ha estado siempre en Sevilla, donde ejerce el cargo de cónsul honorario de Bélgica. Desde hace años, el aristócrata mantiene una estrecha relación de amistad con Isabel Preysler y esta no es la primera vez que se les vincula de manera sentimental.

Además de por sus títulos y por ser uno de los nombres de la jet set internacional, José Antonio es también conocido por su currículum amoroso. En 1992 se casó con Marina Marzotto, heredera de la conocida marca textil que lleva su nombre, aunque su relación se terminó cuatro años más tarde. En 2011, se pudo saber que el empresario volvía a pasar por el altar con Julia Oetker, heredera de la empresa alemana de pizzas, pero también acabó en ruptura. Sin embargo, uno de los nombres más importantes y que mayor repercusión mediática tuvo fue el de Pia Miller, hermana mayor de Marie Chantal, con la que compartió su vida durante cinco años. Desde hace un año, Ruiz-Berdejo ha encontrado el amor de la amno de Alessandra Gorla, experta en ciberseguridad, con quien ha sido padre este verano.

El desmentido de Preysler

Después de salir a la luz estos rumores, Isabel Preysler ha dado un paso al frente y ha desmentido por completo las habladurías. Pese a que ella misma se encargó de esclarecer que no existían terceras personas en la misma portada en la que anunció su separación, los nombres que podrían haberle devuelto la ilusión no han cesado. Sin embargo, la socialité ha confirmado a las páginas de ABC que únicamente está centrada en asumir su ruptura: «Lo único que quiero es estar tranquila una temporada larga o el resto de mi vida con mis nietos, que es lo único que me divierte de verdad».