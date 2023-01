Uno a uno, los grandes disgustos de Isabel Preysler en el inicio del 2023

El 2023 ha empezado como algo muy parecido a una montaña rusa de emociones en la vida de Isabel Preysler. En las últimas semanas incluso antes de comenzar este año, la también conocida como «reina de corazones» ha experimentado una serie de cambios de lo más inesperados en su vida, entre los que está su ruptura con Mario Vargas Llosa a consecuencia de los supuestos celos infundados por parte del Premio Nobel. Lo que tal vez no podía llegar a imaginar la madre de Ana Boyer es que, tan solo unos días después, se haría pública la reconciliación entre su hija Tamara e Íñigo Onieva, poniendo así punto final a un distanciamiento muy sonado a consecuencia de una infidelidad por parte del empresario cuando la pareja ya había dado pistoletazo de salida a los preparativos hacia el altar.

Este podría decirse que es uno de los mayores retos al que se enfrenta no solo la marquesa de Griñón, sino también su madre. Cuando se dio a conocer la ruptura entre la ganadora de MasterChef Celebrity y el hijo de Carolina Molas, muchas fueron las fuentes que indicaron que este distanciamiento podría haber llegado incluso a alegrar a la ex de Julio Iglesias, ya que no gozaba de una muy buena relación con el empresario desde mucho antes de que este tuviera un affaire con una misteriosa chica durante el festival Burning Man de Nevada. Pero sea como fuere, todo apunta a que Tamara e Íñigo han retomado su romance por donde lo habían dejado y con más fuerza que nunca, ajenos a que haya a personas a las que quizá no les guste del todo este acercamiento por todo lo sucedido anteriormente.

Volviendo al terreno más personal, cabe destacar que Mario Vargas Llosa está a punto de sacar a la luz un nuevo libro. El Premio Nobel en sus obras siempre suele hacer alusión a sus temas personales de una manera literaria, razón por la que quizá quepa la posibilidad de que ponga a Isabel Preysler contra las cuerdas al desvelar algunos entresijos sobre su noviazgo. Sea como fuere, habrá que esperar a que sea publicado el libro en cuestión para sacar conclusiones que puedan o no gustar a su ex pareja, y de ser esta última opción la correcta, se podría dinamitar de manera definitiva su relación tanto con la protagonista como con sus seres queridos, con los que el peruano ha pasado muy buenos momentos.

Por último, y para poner el broche de oro a un comienzo de Año Nuevo para el olvido, también hay que tener en cuenta que el negocio de belleza de la filipina podría no estar yendo tal y como ella hubiera deseado. Quizá sean los elevados precios de sus cremas y productos, en torno a los 50 y 150 euros, los que hacen que la madre de la marquesa de Griñón no termine de triunfar en el mundo de la cosmética.