Poco a poco comienza una de las etapas predilectas de la mayoría de las personas: las vacaciones de verano. Y los royals no son para menos. Aunque muchos esperan al mes de agosto para disfrutar de unos días de descanso, otros han aprovechado ya las buenas temperaturas de julio para hacer alguna que otra escapada, o simplemente prefieren descansar cuanto antes, sobre todo después del complicado año que hemos pasado a consecuencia del coronavirus. Este es el caso de los príncipes herederos de Grecia, Pablo y Marie Chantal, que ya se encuentran en la Hélade.

Por paradójico que pueda resultar, Pablo y Marie Chantal no residen habitualmente en Grecia -hay que tener en cuenta de que ya no hay monarquía en el país y, por tanto, no tienen responsabilidades oficiales-, sino que suelen encontrarse entre Londres y Nueva York. Sin embargo, aprovechan siempre que pueden para viajar a Grecia y visitar a los reyes Constantino y Ana María que, desde hace tiempo están instalados en Porto Heli.

Tal como ellos mismos han confirmado a través de diversas publicaciones en las redes sociales, la familia ya se encuentra en Atenas, donde han aprovechado para hacer algunas visitas de carácter cultural. El príncipe Pablo ha sido uno de los primeros en publicar en su cuenta una imagen con el imponente Partenón de fondo en compañía de su hija Olympia, que da una lección de elegancia y sofisticación con un look de Dior, firma en la que hizo prácticas hace algunos años. En esta ocasión, la Princesa ha apostado por un minivestido en color caramelo con falda de volantes, con un adorno de tiras doradas en la zona de la cintura. Un outfit de clara inspiración helena perfecto para la ocasión.

Además del príncipe Pablo, también Marie Chantal ha publicado algunas instantáneas de estos primeros días de vacaciones en familia. La empresaria ha compartido imágenes en las que se ve, además de al resto de sus hijos, al novio de la princesa Olympia, Peregrine Pearson. Se trata de un ejecutivo inmobiliario descendiente de una familia de terratenientes, que algún día herederará el título de su padre, Michael Pearson, cuarto vizconde de Cowdray. A tenor de las imágenes, parece que todos ellos han disfrutado de unas entrañables jornadas.

Lo que no se sabe es si por ahora han tenido la oportunidad de reunirse con los reyes Constantino y Ana María o con los príncipes Nicolás y Tatiana, que son los que residen en Grecia. Hace algunas semanas, el hijo menor del exmonarca estuvo en Londres con motivo de una muestra de arte en la que expuso su último trabajo fotográfico, donde coincidió con la princesa Olympia y también con los recién casados príncipe Felipe y Nina Flohr.

Tampoco se tiene noticia de una próxima visita de la reina Sofía, que hace unas semanas hizo dos viajes a Grecia y se reencontró con su familia después de más de un año y medio sin poder estar con ellos a consecuencia de la pandemia. Se espera que la madre de Felipe VI se instale primero en Marivent, aunque no se descarta alguna escapada a su tierra natal.