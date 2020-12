La boda civil del príncipe Felipe de Grecia y Nina Flohr en St. Moritz ha sido una de las grandes sorpresas de esta semana. La pareja contraía matrimonio en la localidad suiza ante la única presencia del padre de la novia y del rey Constantino, tal como determinan las normas actuales de seguridad e higiene. Era el departamento de prensa de la Casa Real Griega el encargado de distribuir una serie de fotografías oficiales que plasmaban la felicidad de los novios y nos permitían ver algunos detalles del look de novia, así como un breve comunicado en el que aseguraban que después de esta ceremonia la pareja había podido recibir las felicitaciones de sus seres queridos, sin determinar de quiénes se trataba.

Si embargo, tal como ha revelado la revista ¡Hola!, la celebración contó con una presencia muy especial. Y es que la infanta Cristina y su hija Irene Urdanfarin estuvieron presentes en el encuentro posterior al enlace. La publicación muestra una serie de imágenes de la exduquesa de Palma y su hija caminando entre la nieve tras aterrizar en el aeropuerto de St. Morizt, donde llegaron los invitados en aviones fletados por la aerolínea del padre de Nina Flohr. Pero no fueron las únicas. Todos los hijos del rey Constantino no quisieron faltar al enlace, como los príncipes Pablo y Marie Chantal; la princesa Teodora y su prometido Matthew Kumar -con quien tiene previsto contraer matrimonio en los próximos meses-; la princesa Alexia y su marido, Carlos Morales y el príncipe Nicolás y su esposa, Tatiana Blatnik. Sin embargo, ni la reina Sofía ni los reyes don Felipe y doña Letizia fueron vistos en las celebraciones, lo cual podría confirmar, en el caso de doña Sofía, que no quiere arriesgarse en la complicada situación actual, pero en el de los Reyes, refuerza la idea del distanciamiento con su familia griega del que se ha hablado en los últimos años.

Se echó de menos a la infanta doña Elena, que pese a haber viajado recientemente a Abu Dabi, no se trasladó hasta St.Moritz, y eso que es una de las madrinas de bautismo del príncipe Felipe, al igual que el rey don Felipe.

Desde siempre, la infanta Cristina mantiene una relación muy estrecha con sus primos griegos, muy especialmente con la princesa Alexia. De hecho, mientras que doña Cristina es madrina de la primera de sus hijas, Alexia lo es de Pablo. Además, ha sido uno de sus grandes apoyos durante el proceso del caso Nóos.

Aunque la boda civil de Felipe de Grecia y Nina Flohr se haya celebrado este fin de semana, aún queda por delante el enlace religioso, de la misma manera que está pendiente la de Teodora de Grecia. Dos importantes citas de cara al próximo año en las que se espera que tanto doña Sofía como los reyes don Felipe y doña Letizia asistan en representación no solo de la familia, sino también de la Corona Española. No hay que olvidar que la boda de Tatiana Blatnik y el príncipe Nicolás y los actos en homenaje al rey Pablo han sido los últimos encuentros públicos de ambas familias, sin contar el setenta y cinco cumpleaños de la reina Margarita, que este años tenía previsto celebrar una gran fiesta por su ochenta cumpleaños, que habría supuesto un nuevo reencuentro de los Borbón y los Grecia, al menos, de una buena parte de ellos.