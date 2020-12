Apenas cuatro meses después del anuncio de su compromiso, el príncipe Felipe y Nina Flohr ya son marido y mujer. Así lo ha anunciado la Casa Real Griega en un breve comunicado que ha acompañado de unas imágenes del enlace civil: “la ceremonia civil y privada entre el príncipe Felipe y la señorita Nina Flohr tuvo lugar a las 11 de la mañana el pasado sábado 12 de diciembre en ST. Moritz”, reza el texto, que confirma que los únicos testigos que estuvieron presentes en el enlace fueron Su Majestad el rey Constantino de Grecia y el padre de la novia, el señor Thomas Flohr, de acuerdo con la regulación de Suiza.

Desde el departamento de comunicación de la Casa Real han explicado que después del enlace, los familiares más cercanos pudieron felicitar a los novios, de manera que se entiende que solo algunos pocos se trasladaron hasta Suiza para acompañar a la pareja. De hecho, todavía no se ha confirmado cuándo tendrá lugar la ceremonia religiosa, aunque todo apunta a que podrá tener lugar de cara a la próxima primavera o al verano.

En las imágenes que ha distribuido la Casa Real, la novia luce un original conjunto de invierno de largo midi y lleva el cabello peinado en un semirrecogido adornado con un lazo. Tanto Nina como el príncipe Felipe se muestran cómplices y muy felices de poder haber celebrado ya su tan esperado enlace.

Felipe y Nina se conocieron en 2018 y comenzaron una relación que ahora ha puesto el broche de oro con un discreto enlace. Mientras que el Príncipe recibió una exhaustiva formación a caballo entre Londres y Nuevo México, con estudios superiores en Relaciones Internacionales en la prestigiosa Universidad norteamericana de Georgetown, Nina, aunque nació en Suiza, siempre se educó lejos de las fronteras del país helvético. Al igual Felipe, Estados Unidos y Reino Unido fueron los lugares en los que centró su formación. Hoy en día ejerce como directora creativa de la empresa de su padre, VistaJet, una compañía con sede en la isla de Malta, que resulta ser una de las empresas más requeridas por las celebridades y cuenta con una flota conformada por más de setenta jets privados que vuelan a cerca de doscientos países.

El príncipe Felipe de Grecia no ha sido el único de los hijos de los reyes Constantino y Ana María en anunciar compromiso. También la hija menor del hermano de doña Sofía, la princesa Theodora, anunciaba hace unos meses su compromiso con el norteamericano Matthew Kumar, aunque en su caso, aún no ha trascendido la fecha de la boda ni se han querido adelantar en celebrar un enlace civil por adelantado. Con suerte, el avance en la lucha contra el coronavirus permitirá que de cara a la próxima primavera la Familia Real Griega pueda celebrar como espera estos dos enlaces, a los que es más que probable que asistan numerosos rostros conocidos de la realeza europea, con la ineludible presencia de los reyes don Felipe y doña Letizia y, por supuesto, la reina doña Sofía, quien hace mucho tiempo que no se reúne con su familia griega.