Ha sido desde su llegada a España hace ya más de medio siglo, una de las mujeres más fotografiadas y admiradas del país. A sus 82 años, la reina doña Sofía puede presumir de haberse ganado el cariño de los españoles desde cero y haberse convertido en una de las personalidades más destacadas de la escena nacional, incluso ahora que ya no ejerce un papel protagonista dentro del ámbito de la Corona. Sin embargo, hay una imagen de la madre de Felipe VI que, por algún motivo que se desconoce, no ha trascendido a los medios.

A pesar de que doña Sofía ha sido madre en tres ocasiones, en los años 1963, 1965, y en 1968, lo cierto es que no existen apenas documentos gráficos de la esposa del rey Juan Carlos luciendo embarazo. Algo que hoy en día resulta impensable, ya que tanto royals como cualquier otra mujer no interrumpen sus compromisos por encontrarse en estado, es más, es habitual que presuman de sus incipientes o abultadas barriguitas siempre que tienen ocasión. Tal es el caso de Meghan Markle, Kate Middleton o la propia doña Letizia, de quien hay numerosas imágenes durante sus dos embarazos, el de la princesa Leonor y el de la infanta Sofía. También de otras royals coetáneas a doña Sofía, como Silvia de Suecia o incluso la princesa Margarita.

Sin embargo, en el momento en el que la reina doña Sofía se convirtió en madre, no era muy habitual que las mujeres embarazadas se dejasen fotografiar o que se mantuvieran plenamente activas durante mientras estaban encinta, al menos, en España. Lo cierto es que, al margen del ejemplo de doña Sofía, son numerosas las mujeres de las que no existen fotografías en este momento especial. Por ejemplo, este es el caso de Carmen Franco. Tal como confirma en conversación con este digital la periodista Pilar Eyre, autora de una biografía sobre la vida de Francisco Franco, “Franco Confidencial”, en esa época no estaba bien visto mostrar los embarazos. Además de Carmen Polo, también la propia madre de don Juan Carlos, la condesa de Barcelona tampoco se prodigaba demasiado cuando estaba encinta, aunque se dio el caso de que, en una ocasión, estando en el cine embarazada de don Juan Carlos casi se pone de parto, motivo por el cual el exmonarca decía que su vida era como una película.

Pese a que son muy escasas, no ha sido imposible encontrar imágenes de doña Sofía embarazada. Pocos documentos gráficos de este especial momento y limitados a sesiones de fotos en la intimidad que, por un motivo u otro, se publicaron en los medios. Embarazada de la infanta Elena junto a don Juan Carlos haciendo punto mientras que el exrey leía una revista y un set de imágenes en los jardines del Palacio de la Zarzuela, con la infanta Elena en brazos y embarazada de doña Cristina. Un set de imágenes en las que la Reina luce un favorecedor vestido de silueta amplia que deja entrever su barriguita, pero que no la marca. En el caso del embarazo de don Felipe, no se han localizado fotografías que ilustren esta feliz etapa, sino otras del momento de la presentación del Príncipe a los medios.