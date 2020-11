Han pasado cuarenta y cinco años desde que Juan Carlos de Borbón fuera proclamado jefe del Estado español tras la muerte de Franco. Fue el 22 de noviembre cuando el hasta entonces príncipe de España se convertía en rey y cumplía por fin con los anhelos no solo propios, sino de su padre, el conde de Barcelona, y su abuelo, Alfonso XIII. Con su proclamación, la Monarquía quedaba restaurada en el país y comenzaba una nueva etapa en la que en un principio fueron más las luces que las sombras. La Transición y la llegada de la democracia son solo algunos de los grandes logros del monarca, así como la gestión del golpe de Estado del 23F. Sin embargo, sus últimos años se han caracterizado por una fuerte crisis, que llevaba a la abdicación del rey Juan Carlos en el príncipe de Asturias en junio de 2014, la única opción para salvaguardar la imagen de la Institución.

El que fuera uno de los monarcas más admirados de finales del siglo XX vive la última etapa de su vida en Abu Dabi, condenado al ostracismo, más solo que nunca, aunque rodeado de todo el lujo y las comodidades que le proporcionan sus anfitriones. Esos amigos que siempre le han acogido con los brazos abiertos. Pese a que su salida de España hace unos meses se planteó como algo voluntario y repentino ante las recientes informaciones que estaban publicando algunos medios, la realidad es diferente. Así nos lo cuenta Pilar Eyre. La escritora y periodista acaba de publicar una biografía no autorizada del rey Juan Carlos, donde revela algunos detalles hasta ahora desconocidos sobre la vida del exmonarca.

“Las fuentes que tengo yo me aseguran que no va a volver. Esta operación comenzó la Navidad pasada, cuando se planteó qué se podía hacer con el Rey. Se intentó alguna monarquía europea a ver si lo acogía pero ninguna se prestó. La persona que me informó sobre esto me dijo: mira Pilar, que no te engañe nadie, el Rey no va a volver, en condiciones normales no va a volver”, asegura la escritora.

Aunque don Juan Carlos se encuentra en una suerte de exilio dorado, la realidad es que no es una situación tan idílica como pueda parecer: “realmente está muy solo. Se ha alejado voluntariamente de sus auténticos amigos, de los amigos que le han acompañado durante toda su vida. A mí, un amigo suyo me decía hace algún tiempo: ‘yo ahora no tengo dinero, ya no le intereso’. Lo que le deslumbra, lo que le llama la atención son las vidas lujosas de sus amigos ricos, los que tienen cotos de caza, los que se mueven en un ambiente de opulencia y lujo, como el que está viviendo ahora en Abu Dabi. Ahora tiene estos amigos de nuevo cuño, pero que no son estos amigos de toda la vida que tenía antes y que iba a muerte con ellos”, revela.

Son muy claros los motivos que han llevado al exrey a trasladarse a Abu Dabi y que han ensombrecido los últimos años de su reinado. Sin embargo, don Juan Carlos, aunque se ha marchado para no facilitar el camino a su hijo, en realidad podría no estar de acuerdo con su exilio voluntario. “Yo pienso que por el carácter de él creo que piensa que no ha hecho nada. Él cree que es injusto todo esto que le está pasando. En aquella época cobrar comisiones no era delito, lo hacía todo el mundo. Y él contribuía a que el país fuera mejor”, asegura Pilar Eyre.

Siempre se ha dicho que el rey Juan Carlos consideraba a la reina doña Sofía una gran profesional, sin embargo, hay un aspecto en su vida sobre el cual le hace un duro reproche. Se trata de la educación de sus hijos. “Él no piensa que haya fracasado como padre porque dejó la educación en manos de su mujer. Fue un pacto que hicieron. Pero sí que ha reprochado que la Reina no ha sabido crear hogar, un sitio en el que la gente se sienta a gusto. A la Reina no le gusta la decoración, no le gusta la comida, detalles que contribuyen a que haya hogar. Luego ha educado a sus hijas como señoritas normales y el resultado ya se ha visto y a su hijo lo ha criado entre algodones y menos mal que es de buena pasta y que al final se ha encontrado con Letizia”, mantiene la periodista que asegura que “a doña Sofía le gusta ser reina y le tiene un enorme pavor a la pobreza, a terminar como su madre, viviendo de la caridad de sus parientes”.

A pesar de que lleva tres años preparando esta biografía, el libro se ha publicado cuando se ha celebrado el cuadragésimoquinto aniversario de la proclamación de don Juan Carlos. Una fecha marcada en la Historia de España, pero también en la trayectoria del hasta hace unos años soberano. “No es un libro periodístico, es una biografía. La he concebido como una biografía global del rey Juan Carlos, de todos los aspectos de su vida”, asegura Eyre. Un libro en el que llama especial atención su portada, con una impactante fotografía realizada por el que fuera marido de la princesa Margarita, Lord Snowdon. “Es la fotografía favorita del rey Juan Carlos, la única que tiene de él mismo en su despacho. Está puesta concretamente al lado de una fotografía de su hermano Alfonsito con su padre. Lord Snowdon la hizo en el mes en el que por primera vez la Familia Real Española viajó a Inglaterra, en su primer viaje oficial, porque hasta entonces había habido problemas por el tema de Gibraltar, y ni siquiera habían ido a la boda de Lady Di. El perro, Arky, es muy emblemático, de hecho, se cuenta que acariciando a Arky se encontraron las manos de Lady Di y don Juan Carlos, testigo de sus coqueteos”, sentencia la escritora.