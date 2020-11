Letizia emula a Lady Di con un look en pata de gallo que querrás copiar

Estreno de semana por todo lo alto para la Reina. A pesar de que doña Letizia se mantiene en su línea de perfil bajo en la que prefiere no estrenar looks en consonancia con la situación actual del país (y del mundo entero), hoy ha deslumbrado en la capital con uno de sus mejores looks hasta el momento, sin perder de vista esta tendencia.

La esposa de Felipe VI ha asistido en Madrid a una reunión de trabajo en la sede del Real Patronato sobre Discapacidad. Después de unos días de descanso en los que ha estado sola con sus hijas debido al viaje de don Felipe a Bolivia, la Reina ha retomado su agenda con esta visita, en la que, como presidenta de honor de la institución, ha podido conocer de primera mano los proyectos que están en marcha en estos momentos, así como sus planes inmediatos. Para esta ocasión, la Reina ha demostrado su capacidad para darle una nueva vida a las piezas de su fondo de armario.

Doña Letizia ha apostado por una combinación de estilo lady en granate y negro y en uno de los estampados de tendencia de la temporada, el de pata de gallo. La Reina ha recuperado una falda de silueta lápiz en este tejido que estrenó en febrero de 2019 en la entrega de las Medallas de Oro de las Bellas Artes en Córdoba. Una prenda de Hugo Boss que en aquel momento combinó con un top a juego. Esta vez, la esposa de Felipe VI ha optado por completar el look con un ligero jersey en color granate con botones en los puños, que suele combinar habitualmente con un culotte a juego. Es también de la firma alemana.

La Reina se reúne con el Real Patronato sobre Discapacidad, un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, cuyo fin es la promoción y mejora de los derechos de las personas con discapacidad.

Este conjunto recuerda ligeramente a uno de los estilismos más emblemáticos de Diana de Gales, con el que una vez más se adelantó a las tendencias. En 1990 sorprendió en Norfolk con una combinación en pata de gallo compuesta por falda y chaqueta corta que mezclaba la gama cromática del rojo, blanco y negro. Un look que ha pasado a la historia de la moda y que fue una creación sublime de Moschino.

La Reina ha puesto el broche de oro al conjunto con un cinturón ancho de Burberry, salones en degradado negro burdeos de Lodi -sin medias, como suele ser habitual en ella-, bolso granate modelo Archy de Reliquiae, su inseparable anillo de Karen Hallam y pequeños pendientes de chatones de brillantes. Para resguardarse de las altas temperaturas ha optado por un elegante abrigo blanco que ha colocado sobre los hombros, una penda que recordaba ligeramente al que llevaba Meghan Markle el día del anuncio del compromiso con Harry. Sin duda, un look sobresaliente que demuestra que no es necesario estrenar para derrochar estilo.