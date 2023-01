La ilusión de Tamara Falcó al desvelar sus inminentes planes de boda con Íñigo Onieva

Convertida en una de las mujeres más populares de finales del 2022 y comienzos del 2023, podría decirse que a Tamara Falcó poco a poco vuelve a sonreírle la vida. Era durante el pasado mes de septiembre cuando la marquesa de Griñón se enteraba de la infidelidad de Íñigo Onieva durante el festival Burning Man cuando tan solo habían pasado unas horas de su compromiso matrimonial. Un durísimo varapalo por el que la hija de Isabel Preysler puso punto y aparte a su romance con el empresario hasta hace tan solo unos días, cuando se daba a conocer que la ganadora de MasterChef Celebrity había optado por enterrar el hacha de guerra y retomar su noviazgo con el hijo de Carolina Molas en el punto en el que lo habían dejado.

Teniendo en cuenta esta drástica decisión, muchas han sido las personas que han criticado duramente a Tamara, y otras que la han apoyado en esta segunda oportunidad. Sin embargo, la marquesa se había mantenido en un hermético segundo plano sin dar más detalles de su reconciliación hasta ahora, cuando ha ofrecido una entrevista a Harper’s Bazaar en la que ha hablado largo y tendido sobre esta nueva etapa de su vida y sobre todo lo que traerá consigo.

En primer lugar, la coronada como Women Of The Year 2022 ha hablado sobre la importancia de la confianza en una pareja: «La confianza en la otra persona y la honestidad son los cimientos de todo. Pero no hay vida sin cruces, y si hago examen de conciencia veo que todo lo he hecho desde la verdad… Para mí es la única forma de amar posible», comienza desvelando, dejando entrever que ha vuelto a tender una mano al que era su ex, dejando atrás las rencillas del pasado para volver a depositar en él su confianza plena.

Y es que, el retorno de la historia de amor entre Tamara e Íñigo habría sido lo más parecido a un cuento de hadas, estando el empresario hecho un lío sobre si su ex estaba dispuesta a volver con él o no: «‘Tamara, me vas a volver loco… ¡Que son los cuartos!’ Y yo lloraba. Fue bastante bonito. Íñigo tenía invitados en casa, había venido su hermana y un amigo, pero tras las doce campanadas cogió su moto y se vino a casa de mi madre», ha contado para el medio citado, visiblemente contenta.

No obstante, todo apunta a que Isabel Preysler tendría su mirada puesta en esta reconciliación, teniendo en cuenta que ella no dio una segunda oportunidad a quien le había sido infiel en el pasado: «Mami me dijo: ‘Te lo puede volver a hacer, ¿sabes? Pero claro, ella habla por sus experiencias. Yo también le pregunté: ‘¿Tú a tío Julio le diste una oportunidad? Tajantemente me dijo que no (…) Yo tenía el referente de mi madre, que en los setenta, sin haber estudiado una carrera, con tres hijos, su situación era mucho más complicada que la mía. Ella se vio ante la tesitura de vivir un matrimonio bajo el engaño, donde le era infiel su marido y para ella fue un ‘no’ rotundo», ha contado, orgullosa del poderío de la también conocida como «reina de corazones», aunque dispuesta a no seguir sus pasos y a volver a confiar en la persona con la que tiene planes de vida indiscutibles: «Yo tengo esperanza y estoy enamorada. Allá que voy, allá que voy… Me veo pasando por el altar en 2023 y he estado pensando que solo tengo seis meses para el vestido de novia», finaliza, centrándose en los preparativos de una ceremonia que apunta a ser clave de cara a los próximos meses.