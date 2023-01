Desde que hace apenas dos semanas se confirmara la noticia de la reconciliación de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón no se ha dejado ver en público. El empresario ha sido el único que se ha pronunciado sobre esta nueva oportunidad que se ha dado la pareja y que ha pillado a muchos por sorpresa.

Era el pasado mes de septiembre cuando la aristócrata e Íñigo Onieva anunciaban su compromiso a través de las redes sociales, donde Tamara Falcó posaba feliz besando al empresario y luciendo una impresionante sortija de la firma de joyería Repossi. Sin embargo, pocos días después del anuncio, salían a la luz unos vídeos en los que Íñigo Onieva aparecía besando a una joven durante un festival de música en Nevada. A pesar de que en un principio el empresario negaba la infidelidad, finalmente acaba confesando que había sido desleal a Tamara y la pareja rompía su relación.

Tras varios meses en los que Onieva ha intentado recuperar la confianza de la hija de Isabel Preysler, finalmente esta Navidad la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad. Un nuevo comienzo para ambos que ha llegado después de los rumores de romance entre Tamara Falcó y su amigo, Hugo Arévalo y en medio de la vorágine mediática que ha ocasionado la ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler.

A lo largo de los últimos días, al único que se ha visto es a Íñigo Onieva. El empresario ha pasado los últimos días de las fiestas navideñas con su familia. Tanto el día 5 como el día 6 de enero, Íñigo estuvo acompañado de su hermana. Se le pudo ver ultimando algunas compras y saliendo de su casa para ir a un almuerzo familiar. Aunque no quiso dar más detalles sobre cuándo le podremos ver de nuevo con Tamara Falcó, Onieva sí que dijo que ambos estaban muy felices, y aprovechó para pedir a los reporteros respeto para su familia, que ha estado en el foco mediático de manera constante en las últimas semanas.

A pesar de que se tiene constancia de que Íñigo Onieva pasó con Tamara Falcó la última noche del año y que la pareja dio la bienvenida a 2023 junta, lo que no se sabe es cuándo se dejará ver en público junta. Tal como han apuntado desde El programa de Ana Rosa, Tamara Falcó no tiene compromisos publicitarios hasta el mes de marzo, pero sí estaría previsto que retomara su trabajo en televisión a finales de esta semana. Eso sí, parece que desde que se reconciliaran, la aristócrata y el empresario, no han dejado de estar muy pendientes el uno del otro. Algo que hace pensar en que sus planes de compromiso podrían seguir adelante. De momento habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.