Del nidito de amor a los planes de boda: Íñigo Onieva y Tamara Falcó, más unidos que nunca

No cabe duda que, desde que se ha dado a conocer la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva, su romance parece ir viento en popa. Tanto es así, que la marquesa de Griñón y el empresario estarían pensando en retomar algunos de los planes que se les quedaron en el tintero a raíz de la polémica infidelidad por parte del hijo de Carolina Molas, como por ejemplo su boda. Un enlace que iba a tener lugar el próximo mes de junio, y que sin embargo, podría incluso llegar a adelantarse.

Eso es lo que se ha comentado precisamente durante esta misma mañana en el plató de El Programa de Ana Rosa, cuando los colaboradores han dado la última hora del noviazgo entre la pareja más mediática del momento. Antonio Rossi no ha tenido reparo en ser el primero en tomar la palabra y hablar largo y tendido sobre las previsiones de la ganadora de MasterChef Celebrity y su novio: «Íñigo no ve como anormal que pasen mucho tiempo juntos, esto va a ir rapidísimo, creo que no nos vamos a dar cuenta y estamos en una boda a la mínima (…) Es decir, que están en un estado de proactividad de verse, mostrarse y encontrarse… No es volver y cada uno en su casa», ha comenzado explicando, dejando entrever que las cosas son de color de rosa entre ellos.

Pero el periodista no ha sido el único que ha aportado datos de gran relevancia en torno a la pareja. También ha procedido a hacer lo mismo Marisa Martín Blázquez, sumándose a un debate de lo más variopinto: «Íñigo ha cambiado hasta el estado de WhatsApp, antes tenía all white y ahora pone now or never, ahora o nunca (…) Me han comentado que de momento no piensan en ir a vivir juntos en la casa donde vivían antes, Tamara está esperando una casa que había comprado en la urbanización de Puerta de Hierro, ése será el próximo domicilio donde pasen a vivir como pareja», señala la comunicadora, demostrando así que la marquesa y el empresario ya tienen idea de independizarse juntos, dejando atrás el pasado para dar comienzo a una vida juntos, aunque probablemente primero se den el «sí, quiero» para así respetar las costumbres típicas del catolicismo, religión en la que Tamara Falcó tiene puesta toda su fe.

Por último, Cristina Tárrega ha añadido que la pareja no tiene intención alguna de perder el tiempo en esta segunda oportunidad: «Me ha contado gente muy cercana a ella que ya están hablando de nuevo sobre una boda, que no quieren repetir la misma fecha… Será antes, van a precipitarlo, va a suceder todo antes», zanjaba, aclarando que, quizá en los próximos días, Tamara Falcó e Íñigo Onieva hagan partícipes a sus seguidores de sus próximos planes de boda, tal y como hicieron hace casi cuatro meses en un sueño nupcial que acabó siendo un martirio.