María Pombo y Pablo Castellano, tres años de matrimonio con grandes novedades

María Pombo se ha convertido, sin duda en una de las influencers más reconocidas de nuestro país. Reúne en Instagram ya cerca de casi tres millones de seguidores. Cifra que le ha catapultado hacia la cima del éxito en lo que a redes sociales se refiere. Su cercanía y carisma han hecho que sean los ingredientes principales de su llegada al público internauta. Además, cuenta con varias empresas textiles. Por un lado, Tipi Tent, que lleva por bandera el lema de: “Ropa joven diferente pensada para gente que se atreve a ser diferente”. Se trata de una marca de ropa casual de estilo surfero y relajado que cuenta con secciones para niños, hombres y mujeres.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Y por otro, María fundó Name The Brand, firma más exclusiva donde lanza pequeñas colecciones que desde luego, son todo un éxito. Su triunfo en el universo 2.0 ligado al empresarial han provocado que ganase el Premio Ídolo del año 2021, galardones que organizada otra de las creadoras de contenido del momento, Dulceida.

Pocas influencers lo han conseguido, pero ella lo ha logrado y ha sido invitada a espacios de la talla de El Hormiguero y a Mi casa es la tuya. Incluso participó en la segunda entrega de El Desafío, aunque no se alzó con el primer puesto, pero sí se dejó la piel en cada emisión.

En cuanto a su vida sentimental, María Pombo encontró el amor en Pablo Castellano tras su ruptura con Álvaro Morata. Tuvieron una primera toma de contacto en un Máster de tenis, pero se cayeron mal. «Yo pensé que él era idiota y él que yo era una flipada”, contó la influencer a Bertín Osborne.

«Me llegó un mensaje ‘María, no sé si te acordarás de mí, soy Pablo Castellano, voy con un amigo a Santander’ y empezó a hacerme comentarios como medio tonteando. Estuvieron dos días por allí, empezaron a hablar con él cosas tan normales, apreciando cosas de mí que antes, otros novios, no apreciaban, estaba dándome importancia, interesándose por a mí en cosas súper sencillas que nunca me habían preguntado», añadió.

Sin embargo, María no lograba olvidar a su ex y cortaron el contacto y Pablo le dio su espacio. “Yo me quedé prendada por cómo se lo tomó, supo que yo el 17 de octubre, iba a ser su novia», recordó Pombo. Una vez María Pombo pasó página decidió dar el paso y hablar a Castellano. María le envió el icono de una vaca vía WhatsApp y su ya marido respondió: “Lo sabía, llegamos al 17 de octubre”. Y ese fue el comienzo de su gran historia de amor. El broche de oro a su relación lo pusieron el 22 de junio de 2019 en una romántica ceremonia que estuvo cargada de momentos de lo más emotivos. El enclave donde se celebró fue en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda, en Cantabria.

Un año después de pasar por el altar, el matrimonio anunciaba a través de las redes sociales que iban a ser padres de su primer hijo. El domingo 27 de diciembre de 2020 daba a luz al pequeño Martín, quien ya tiene un año y medio de vida.