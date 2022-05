El ‘make up’ imprescindible de María Pombo: la influencer cuenta su secreto

María Pombo se ha convertido en una de las influencers del momento. Reúne cerca de los tres millones de seguidores, followers que siguen sus pasos a través de la pantalla. De esta manera, la fundadora de Name The Brand se ha posicionado como un icono de moda. Vía Instagram, María se muestra natural y comparte cómo es su día a día, del mismo modo que, da a conocer sus secretos de belleza. Hace unos días se celebraba el esperado Suave Fest que tuvo lugar en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid y, para la especial ocasión, no dudó en optar por un make up de lo más glamuroso, y lo mejor de todo, sin perder esa esencia que tanto la caracteriza.

María lució unas sombras realizadas por Sonia Marina, maquilladora profesional que ha fundado la marca que lleva su propio nombre. «Este es mi producto favoritísimo para mejillas, ojos y labios», confiesa Pombo en su cuenta de Instagram. Además, detalla que la paleta combinada en marrón y nude es su preferida, ya que hay otras dos combinaciones más: en berenjena y rojo y rosa pastel y nude.

Si hacemos click en la página web de Sonia Marina se nos abre un mundo de posibilidades, pues cuenta con varios productos cosméticos para hacer la vida más fácil. En concreto las sombras que luce María Pombo en la mayoría de ocasiones es el modelo Sahara/Toscana y tiene un precio de 45,00 euros. «Acabado mate, larga duración, textura aterciopelada y sedosa», explica su CEO.

«Un mismo producto para usar como sombra de ojos, colorete y color de labios, gracias a su formulación de polvos esféricos, garantiza, una fácil aplicación y larga duración. Con un acabado al tacto aterciopelado y sedoso extremadamente agradable y de máximo confort», añade Sonia Marina sobre este producto estrella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sonia Marina (@soniamarina8)

En cuanto a las características que posee el producto se encuentran las siguientes:

Características:

Vitamina E: Propiedades anti envejecimiento.

Extracto de camomila:Propiedades calmantes.

Extracto de semilla de pera: Propiedades antioxidantes.

Aminoácidos: Anti fatiga

Alta Intensidad de color.

Formulación cremosa.

Acabado mate.

Larga duración.

Fácil aplicación.

Consejos para aplicar el producto

Sonia Marina tiene un apartado online en el que explica cómo proceder a aplicar este producto. En primer lugar, para lograr un acabado express, hay que aplicar con los dedos a ligeros toques, justo en la zona de los ojos y tocar «con la yema del dedo impregnada con producto sobre el centro del párpado móvil o de la mitad del ojo hacia afuera para un efecto más rasgado».

Para que las mejillas tengan ese toque especial, se puede realizar un «ligero toque aplicando el color en el centro del pómulo y difumina hacia afuera del pómulo en dirección a la línea del cabello». Y, por último, para el labio «aplica con la yema del dedo en el centro con pequeños toques y arrastra el color hacia las comisuras».