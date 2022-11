María Pombo ha adquirido un protagonismo importante tras su visita a La Resistencia de este pasado martes. David Broncano y el resto del equipo recibían a una de las influencers más conocidas de la escena nacional, cargados de bromas y conscientes de que su presencia daría mucho que hablar. La entrevista empezó con fuerza y sin decepcionar ya que la invitada le pidió al presentador que le pusiera el himno de España «lo más fuerte que tengas, para sentirme más yo, más en casa».

María Pombo pide el himno de España para entrar al programa. 🇪🇸 Es más española que tú 🇪🇸 Muchísimo más 🇪🇸 pic.twitter.com/APyRkSlj0w — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 15, 2022

La creadora de contenido explicó que «en mis bodas, en mi entorno, es normal que se ponga». Y lo cierto es que en la suya con Pablo Castellano sí que sonó, aunque fue una versión que no le satisfizo. Después de una conversación con Broncano, Pombo volvió a entrar pero el programa la vaciló poniéndole la música que suena en los supermercados Mercadona. Acto seguido, le pusieron el himno pero una versión que subió David Bisbal a sus stories tarareándolo.

La política ocupó un lugar importante en la entrevista. María tuvo que explicar cuál era su ideología: «Estoy en un nivel intermedio para todo. Para los muy fachas, soy roja, y para los muy rojos, soy facha. Hay gente de mi entorno, no mis amigos, que piensan que soy rojilla. La familia de mi madre es más de izquierdas y la de mi padre es más de derechas. Obviamente, sabemos de qué pie cojeo. En realidad, la política me da asco».

Algo muy habitual es que los invitados de La Resistencia lleven algún obsequio y en el caso de la madrileña fue un regalo muy original. María Pombo acudió a un conocido restaurante madrileño en el que se gastó 2.300 euros, en 300 bocadillos de tortilla de patata para todo el equipo y el público, pero avisó que «es sólo para los que tengáis hecha la comunión y la confirmación», bromeó.

David Broncano también le puso entra la espada y la pared al hablar de sexo y dinero, sus dos clásicas preguntas, pero ella se negó a responder sobre sus relaciones íntimas: Prefiero decirte las veces he hecho caca en este mes que las relaciones sexuales», comentó. Sobre su fortuna, el presentador dijo que «estás forrada, María. Tú estas forrada de siempre. Tú no has pisado un cercanías». Pero María Pombo no se arrugó: «¿Qué no? He ido en metro todos los días. Siempre hemos vivido muy bien, pero sin lujos. Yo no he viajado en avión hasta que me hice influencer», solventó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Las redes sociales han estado toda la mañana haciendo memes sobre la visita de María Pombo, pero también muy pendientes de un posible bombazo informativo. Según algunos Tiktokers, la influencer podría estar embarazada de su segundo hijo junto a su marido. El rumor nace de unas fotografías del álbum que lleva en el móvil y que enseñó en el programa y en las que se veía un test de embarazo positivo y selfies suyos de alegría. La ex de Álvaro Morata ya dio a luz al pequeño Martín el 28 de diciembre de 2020.