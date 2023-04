Todo lo que se sabe del documental de María Pombo

María Pombo es considerada una de las influencers más tops de la geografía nacional, de eso no hay duda. La joven madrileña alcanza ya tres millones de seguidores en Instagram que, además de seguir sus consejos de moda, viven con intensidad su día a día. Motivo más que suficiente como para que la mujer de Pablo Castellano se haya sumado a la tendencia de los documentales, pues desde hace unas semanas corre el rumor de que habría seguido los pasos de Dulceida para Prime Video o de Georgina Rodríguez para Netflix, fichando por una plataforma para narrar su vida al más puro estilo Keeping up with the Kardashian.

Hasta el momento, la pequeña del clan Pombo no ha confirmado ni desmentido la noticia, pero te damos algunas pistas de por qué ese docureality es ya una realidad. «La súper influencer narrará su gestación, su parto, su vida… como también hizo Tamara Falcó y todas las que están dispuestas a cobrar por contarnos su vida», dijeron hace unos días lals Mamarazzis. Y es que, María se encuentra en un punto de su vida muy negociable, pues cabe recordar que está viviendo los primeros años de su hijo Martín mientras espera la bienvenida de la pequeña Vega.

Y prueba de ello son las imágenes que ha filtrado la tiktoker Between en las que se puede ver a la influencer acompañada de su familia y un equipo de cámaras detrás de todos sus pasos durante la Semana Santa. El clan ha disfrutado de estas vacaciones en una mansión de Almería y, aunque no han dudado en compartirlo en Instagram, parece que lo mejor se lo han dejado para la pequeña pantalla. «Maria Pombo y su familia ya están grabando su documental. Hoy en Almería algunos de mis amiguis me pasaron por Instagram que la vieron a ella grabando y no solo ella, sino con toda su familia», ha explicado la joven.

Y Jota Fernández ha dado más información: «Han grabado cómo son las salidas a comer y a cenar en varios restaurantes, han grabado parte de la convivencia en la casa que se han ubicado. Es una casa que me dicen que es preciosa. También han grabado salidas en barco y han participado todos, tanto las hermanas como las parejas». Una vez más, María Pombo ha intentado que su secreto no saliera a la luz, pero no lo ha conseguido.

¿Quién es el clan Pombo?

Las tres hermanas -María, Marta y Lucía- han conseguido hacerse un hueco en las redes sociales. La primera es la pionera en el universo 2.0 y la pequeña de la familia, y su andadura como influencer comenzó en 2012 cuando abrió un perfil de Instagram mientras vivía en Estados Unidos. Su nombre comenzó a sonar con fuerza tras su historia de amor con Morata y, poco a poco, ha conseguido labrarse su propio futuro bajo la etiqueta de influencer.

Un camino que han seguido también sus dos hermanas. Marta ha ido compartiendo su vida con sus seguidores, desde su boda con Luis Giménez que terminó tiempo después, a su nuevo amor y su reciente maternidad. Aunque estuvo unos meses alejada del foco mediático para sanar las heridas, la mediana de la familia ha regresado con más fuerza que nunca.

Y, por último, Lucía, la mayor. Se trata de la hermanas con el perfil más bajo en redes, ya que su principal fuente de ingresos es su trabajo como piloto. Sin embargo, en su perfil de Instagram acumula ya más de 400 mil seguidores, pero si hay algo que le caracteriza, eso es su faceta más comprometida con las causas sociales, sobre todo con las relacionadas con la esclerosis múltiple, enfermedad que padece su madre y su hermana María.