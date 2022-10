¡Ya es mamá! Marta Pombo ha dado a luz su hija Matilda

Marta Pombo está de enhorabuena. Después de 9 meses de dulce espera, por fin tiene a la pequeña Matilda entre sus brazos. La influencer y el hombre que le ha robado el corazón, Luis Zamalloa, han recibido a la alegría de la casa en compañía de María Pombo, que ha dado la noticia a través de su cuenta de Instagram. «No os puedo explicar con palabras la perfección de bebé», ha compartido la influencer.

Fue el pasado mes de abril cuando la hermana del clan Pombo anunció la buena nueva a través de sus redes sociales. “Adivina, adivinanza…QUÉ TIENE MARTA EN LA PANZA?”, comenzó escribiendo junto a un vídeo de lo más emotivo, en el que el odontólogo besaba su tripita como señal de amor hacia el bebé. “Este año llega cargado de MUCHA felicidad. Qué ganas de que llegue Octubre y conocerte”, finalizó el mensaje. Apenas unos días después, Marta desveló que sería su hermana María la madrina de la pequeña. Una decisión que no pudo hacer más feliz a la mujer de Pablo Castellano, que ahora cuenta con una primita con la que su hijo Martín puede compartir la vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Pombo (@mpombor)

Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil. Corría el mes de febrero cuando Marta preocupó a todos sus seguidores al anunciar un retiro indefinido de las redes sociales tras ser diagnosticada con depresión. ¿El motivo? Un complicado divorcio meses después de celebrar su boda junto a Luis Giménez. “Luis y yo ya no estamos juntos. Es una decisión que hemos tomado los dos porque no nos estábamos haciendo bien. Nos queremos muchísimo y somos muy importantes en nuestra vida, para mí es una persona inteligente, maravillosa y vitamina”, comunicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Pombo (@mpombor)

Con tiempo y sin prisa, la hermana de las Pombo se fue recuperando y volvió a Instagram con más fuerza que nunca y una noticia que contar. Después de la polémica separación, la influencer reveló que había encontrado de nuevo el amor de la mano de Luis Zamalloa. El odontólogo y Marta se conocieron de casualidad cuando esta estaba atravesando uno de los peores momentos de su vida. El bilbaíno trabajó como modelo para Tipi Tent, la firma de moda de las hermanas Pombo y, desde entonces, no ha hecho más que llenar de luz y felicidad la vida de Marta. Ahora, poco más de un año de comenzar su historia de amor, la pareja acaba de formar una familia, dando la bienvenida a la pequeña alegría de la casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Pombo (@mpombor)

Matilda Zamalloa Pombo, fruto de su amor, ha llevado el orden tradicional de los apellidos de sus padres. Y es que, esta es una cuestión que ha perseguido a los seguidores de la pareja durante varios meses y que nace a raíz del nacimiento de Martín. María y Pablo tuvieron una divertida disputa porque la influencer quería conservar el Pombo, pues al ser todo chicas en la familia, con el tiempo se perdería. Una discusión que resolvieron con un sorteo, que finalizó con resultado favorable para el empresario. No obstante, Marta Pombo no se ha preocupado en absoluto por ello: “A ninguno de los dos nos importa el orden, así que decidimos dejarlo como ha sido toda la vida”.