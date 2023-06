Alice Campello y Álvaro Morata dieron la bienvenida a su cuarto hijo el pasado 9 de enero. Después de tres chicos, sin duda uno de sus sueños era por fin tener una niña entre sus brazos y así fue. Bella llegó al mundo para inundar de alegría su hogar pero, aunque todo parecía indicar que sería uno de los días más felices de su vida, lo cierto es que tuvieron que lidiar con un complicado y doloroso episodio. Después del parto, la modelo tuvo que ser intervenida urgentemente tras sufrir ciertas complicaciones que dejaron su salud en un estado muy débil.

La pasada noche, Campello acudió a la presentación de Magic Sunsets By Calzedonia donde habló sin tapujos sobre su postparto. «Ha sido bastante difícil, por eso creo que he adelgazado un poco más rápido de lo normal. Pero también es genético y me ha pasado en los otros partos, donde también me recuperé bastante pronto, pero en esto caso ha sido más por todo lo que viví después del parto», comienza a narrar.

Después de salir de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital donde nació la pequeña, Álvaro Morata fue el máximo apoyo de la italiana, la cual confiesa que incluso lo llegó a pasar peor que ella durante las siguientes semanas: «Morata vivió peor que yo realmente lo que me pasó tras el parto, porque cuando estaba en la UCI estuve como 12 horas, él no sabía lo que me iba a pasar. Entonces yo estaba dormida y él no. Una vez en casa, estaba casi toda la noche despierto para controlar que yo estuviese bien», decía.

Es por eso por lo que tan solo tiene palabras buenas para dedicar a su pareja, declarando que no tiene duda de que ha elegido el mejor marido y el mejor padre para sus hijos: «Es único, nos dedica todo su tiempo. Es la relación que siempre he soñado de niña», sostiene. Añade que entre los dos sigue intacta la misma pasión del primer día, algo que se sostiene gracias a que siguen teniendo citas los dos solos y escapadas siempre que pueden.

Juntos han formado una familia numerosa de la que ambos están muy orgullosos. Tal y como ha narrado, el trabajo del futbolista le hace estar fuera de casa muchas horas pero sin duda es Campello la que se encarga de que sus hijos no tengan ningún tipo de carencia afectiva. Como anécdota, resalta que aunque le tengan cierto «respeto» como madre, también tienen mucha confianza para contarle cualquier cosa, de hecho, no tienen problema en hablar con ella sobre las novias que tienen en el colegio: «Me roban los anillos para regalárselo a la novia», dice entre risas.

Sus tres hijos mayores están «enamorados» de la pequeña de la casa y reconoce que le ayudan mucho con sus cuidados. Aunque fueron unos inicios complicados tras su nacimiento, ha comentado que Bella «está súper bien», aunque destaca que tiene mucho carácter y que ella misma se hace respetar con sus hermanos: «Tiene cuatro meses, pero cuando quiere besos quiere besos, cuando no quiere, grita».