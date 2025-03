Violeta Mangriñán destapa sus límites con Fabio: "Si le pillo un mensaje con otra, lo dejo"

En el primer episodio de su pódcast Un matcha con Violeta, titulado Drop 00, Violeta Mangriñán se soltó y compartió detalles muy personales de su relación con Fabio Colloricchio, el cantante argentino. Contó que la conexión fue inmediata, un flechazo total desde el primer momento: «Lo que me ha pasado con él no me había pasado con nadie. Sentí un flechazo. Su acento italo-argentino, tan dulce y mono, me volvió loca, y ni hablar de su pelo rapado…». No hay duda de que desde el principio hubo una atracción y química que los unió al instante.

La historia de ellos comenzó en Supervivientes 2019, pero nadie apostada por ellos. Pero, para sorpresa de muchos, Violeta y Fabio demostraron que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Desde entonces, han pasado por todo tipo de desafíos, desde discutir en la isla, hasta el confinamiento y problemas personales. A pesar de todo, siguen tan fuertes como siempre. Ahora son padres de dos adorables niñas: Gala, de dos años, y Gia, que llegó al mundo el 1 de febrero de 2024.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta)

Violeta Mangriñán habla claro sobre la fidelidad

Antes de Fabio, Violeta estaba con Julen, pero no dudó en dejarlo para seguir su corazón con el DJ. Sin embargo, como en una película de drama, la historia dio un giro inesperado cuando él le fue infiel. Eso, por supuesto, le dolió mucho a la influencer. A pesar de la traición, decidió perdonarlo, pero ahora ha dejado claro que tiene límites muy firmes sobre la fidelidad. En su canal de YouTube, es tajante: “Un beso, son cuernos. Un mensaje, son cuernos. Me parece feo que le quiten importancia a eso, es una traición. Si le pillo a Fabio con un mensaje de otra, lo dejo 100%”. La empresaria admitió que “me costó mucho perdonarle el beso”, demostrando que, aunque el amor es fuerte, las traiciones siempre dejan huella.

La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no tiene miedo de mostrar la cara real de su relación. A diferencia de muchas parejas en redes sociales que venden una imagen idealizada, ella prefiere mostrar las luces y sombras de su relación. “Mi relación no es idílica. Pelamos semana sí y semana también”, confiesa sin tapujos. Para ella, lo más importante es ser honesta con su audiencia. “Siempre he dicho que tenemos nuestras discusiones”, añade. “Si algún día rompemos, nadie se va a sorprender”, afirma, aunque espera que eso nunca suceda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta)

Además, la valenciana comparte algo muy personal: está reconsiderando mostrar a sus hijas en Instagram. Preocupada por los riesgos derivados de la inteligencia artificial y el temor a que se manipulen sus imágenes, está tomando una decisión seria sobre la exposición de sus pequeñas en internet.

Pero Violeta no solo ha conquistado las redes sociales. Comenzó su carrera trabajando en Zara, llevando una vida normal. Fue un impulso espontáneo el que la introdujo en el mundo de la televisión: un día, entre risas con una amiga, decidió apuntarse al casting de Mujeres y Hombres y Viceversa. Al día siguiente, recibió una llamada y, en un abrir y cerrar de ojos, dejó su trabajo para adentrarse en el mundo de la televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta)

Hoy en día, es una de las caras conocidas más destacadas de España y ha sabido expandir su influencia más allá de las cámaras. Con su pódcast Un Matcha con Violeta, ha dado un giro más maduro y reflexivo a su carrera. Además, su negocio Maison Matcha sigue creciendo, apostando por un modelo innovador que cada vez gana más fuerza. Ha demostrado que la clave para mantenerse relevante en este mundo es saber evolucionar, reinventarse y, por supuesto, ser fiel a uno mismo.