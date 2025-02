Violeta Mangriñán se declara millonaria: así es su situación financiera

Violeta Mangriñán lo ha dicho y lo ha hecho con toda la calma del mundo: «Millonaria ya soy». Pero claro, la cosa no se queda ahí, porque la influencer más famosa de Valencia no se anda con rodeos y pone las cartas sobre la mesa en su entrevista en El podcast de fin de mes. Así que, atentos, porque la cosa tiene su miga. «En activos no corrientes, sí, en activos corrientes… no tanto», soltó sin pelos en la lengua. Y claro, ¿qué significa eso de ser millonaria en «activos no corrientes»? Os lo explicamos: básicamente no tener nada de tener billetes en el banco, pero sí propiedades, bienes y esas cosas.

Con más de dos millones de seguidores en Instagram, la exconcursante de Supervivientes no solo es una cara bonita en la pantalla, sino que ha sabido convertir su imagen en una máquina de generar dinero. Y ojo, que no estamos hablando solo de redes sociales, sino que también ha tenido sus intervenciones en anuncios para grandes marcas.

Violeta está sentada a la entrada de su cafetería Maison Matcha en Madrid. (Foto: Redes Sociales)

No solo es influencer, también es empresaria. Abrió Maison Matcha, una cafetería especializada en té que se ha consolidado como uno de los locales más populares de Madrid. El éxito ha superado las expectativas, con largas colas de clientes desde su inauguración. Aunque ha dicho en varias ocasiones que el negocio aún no le ha generado grandes beneficios, el local sigue siendo un éxito. El primero está ubicado en la esquina de Monte Esquinza y Zurbarán, y debido a la alta demanda, abrió un segundo local en la calle Don Ramón de la Cruz, 29, apenas tres meses después. También tiene planes de expandirse a Valencia.

Violeta posando elegantemente para la cámara. (Foto: Redes Sociales)