Violeta Mangriñán ha tomado una importante decisión. La influencer ha vendido la casa que se construyó de cero en Valencia, su tierra natal, en 2022. Después de poder inaugurar la residencia, comenzaron a surgirle dudas sobre si venderla o alquilarla, dado que pasaba mucho tiempo en Madrid debido a sus compromisos profesionales.

El motivo de la venta

Finalmente, la empresaria ha anunciado a través de las redes sociales que ha vendido la casa en la que volcó todos sus sueños. «Hasta siempre Villa FaVioleta. La casita donde más feliz he sido (por ahora). Siempre la recordaré con mucho amor. Como dice mi mami, lo mejor está por llegar», ha revelado a través de un post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta)

«El fin de semana pasado festejamos el cumple de Gia y la venta de la casa. Oficialmente nos despedimos para siempre», ha indicado. Tras dar a conocer esta noticia, Violeta ha recibido alguna que otra crítica que no ha dudado en responder. «Invertí dinero en una casa. Mi vida y mis prioridades cambiaron: la alquilé y gané dinero. Ahora, la he vendido y he ganado más dinero y, además, me he quitado la hipoteca», ha comentado. Además ha hecho hincapié en que vender su casa de Valencia ha sido «la mejor inversión» que ha hecho «hasta la fecha». De esta manera, Mangriñán revela el verdadero motivo de la venta de la vivienda.

Violeta Mangriñan en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Su propiedad en Madrid

Actualmente, la creadora de contenido vive de alquiler en un piso a las afueras de Madrid por el que paga, según ella misma ha contado, 3.650 euros al mes. Un dinero que estaba cansada de gastar y que le motivó a comprarse otra propiedad en la capital.

Fue en octubre de 2024, cuando Violeta Mangriñán anunció este nuevo paso que daba en su vida. «Estoy muy feliz, orgullosa y agradecida. Dejar de pagar alquiler y ser por fin propietaria es un sueño que no puede describirse en un copy», escribió en la publicación, junto con un carrusel de 10 imágenes. «Muchas ganas de crear nuestro hogar entre estas paredes», indicó.

Violeta Mangriñán en su casa de Madrid. (Foto: Instagram)

De lo que se puede intuir por las instantáneas es que es una casa con, al menos, tres plantas. También se ha podido ver una escalera de madera combinada con una cristalera, combinación minimalista que predomina en la estética de la que será su nuevo hogar, ya que está en construcción. Por otro lado, cuenta con una gran puerta de entrada que comunica el exterior con un vestíbulo de lo más luminoso.