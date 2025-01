Violeta Mangriñán amadrina a la hija de una de las mujeres que perdió todo tras la DANA

La DANA que arrasó diferentes puntos de la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre, sacó a relucir la faceta más humana de muchos rostros conocidos de nuestro país, los cuales no dudaron en ayudar en todo lo posible a los damnificados del desastre. Una de las celebrities que más se volcó con la situación fue Violeta Mangriñán, una de las influencers más seguidas del momento cuyos orígenes son valencianos, a pesar de que ahora reside en Madrid por motivos de trabajo. Su cooperación con las víctimas a lo largo de estos meses le ha permitido conocer a fondo la situación de muchas familia que lo han perdido todo tras lo ocurrido, hasta el punto que ha llegado a amadrinar a la hija de una de las mujeres que se vio completamente desamparada por la DANA.

«Por increíble que parezca la DANA trajo consigo cosas buenas. Todos pudimos constatar que, claramente, somos la generación de hierro y además a mi personalmente me permitió conocer personas maravillosas, entre ellas Alejandra y su familia», comenzaba a escribir Violeta en su perfil oficial de Instagram.

Tal y como ha contado la propia influencer, conoció a la pequeña hace tan solo unos meses, justo cuando sus padres acababan de perder la casa que llevaban años luchando por conseguir. Y fue entonces cuando hizo una especial promesa que, a día de hoy, no ha dejado de cumplir . «Conocerlos me ha marcado para siempre. Prometí que mientras yo pudiese no le faltaría de nada y ayer lo prometí ante Dios. Alejandra, ya eres mi ahijada y aquí estaré para ti y tu familia siempre que me necesitéis», expresaba.

Junto a estas emotivas palabras, Violeta publicaba un carrusel de fotografías en las que aparecía disfrutando de la celebración del bautizo de la pequeña. En ellas se ve como la influencer está completamente integrada en la familia. Además, también ha compartido un regalo muy especial que recibió durante la celebración. Se trata de una pulsera personalizada en la que se lee dentro de un corazón: «La vida es mejor con una madrina como tú».

Violeta Mangriñán, muy crítica con algunos influencers tras la DANA

Ademas de acudir a los pueblos más devastados por la DANA, Violeta también utilizó las redes sociales para compartir los puntos de recogida de alimentos y materiales necesarios para las víctimas. Un gesto que no todos sus compañeros de profesión realizaron y que hizo que la influencer estallara públicamente.

«Entiendo que a los influencers que sigo de fuera igual esto no les ha llegado o no les toca tanto pero veo a muchas compañeras de trabajo que siguen como si nada, subiendo sus Get ready with me que no les importa a nadie, sus hauls de ropa, sus disfraces de Halloween y sus vídeos de makeup que no le importan a nadie, y no se implican con esto. Salen de fiesta como si nada, ¿a celebrar qué? […] Moralmente tenemos un altavoz que nos permite hacer uso en estas circunstancias para dar visibilidad y aportar nuestro granito de arena como buenamente puedas. Yo entiendo que, con hijos, aunque no seas de Valencia, es un poco más complicado pero no hace falta que estés ahí achicando barro con la pala», sentenciaba.