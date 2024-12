Violeta Mangriñán no está teniendo un buen final de año 2024 después de que la DANA afectase a su familia, especialmente a su madre, y tras la muerte de su abuela el pasado mes de noviembre. Ella misma ha sido la que no ha querido ocultarlo con sus seguidores, dando detalles de cómo se sentía después de estos golpes que le ha dado la vida en los últimos tiempos. «Quiero ser sincera con vosotros porque siempre lo he sido. Estoy pasando por uno de los peores momentos a nivel personal en muchos años, no sólo por la pérdida de mi yaya, ni por la tragedia en mi tierra. En lo profesional está todo más que bien, pero inevitablemente siento que, al no estar bien, de alguna forma me afecta a todos los niveles. Solo quería ser sincera y pediros un poco de paciencia y compresión, por si me veis algo decaída o triste», confesaba hace unos días.

Pese a todo, su familia formada con Fabio Colloricchio y sus dos hijas Gala y Gaia son su motor, por lo que está también pendiente de nuevos proyectos. El que más le ilusiona es la reforma de su nueva casa, un lugar mucho más grande y con más comodidades para la familia que ha formado. Como no puede ser de otra manera, está contando casi minuto a minuto el desarrollo de las obras a sus fans, explicando incluso que había una valla que no le gustaba debido a la poca privacidad y seguridad que le transmitía. Para evitar ser vistos por sus vecinos y que incluso Canela, la perra que es casi como una hija más, se escapase, ha pedido que la cambien, aunque antes ha decidido hacer fotos y pedir consejo en su cuenta de Instagram.

Aunque pueda parecer un tema menor, lo cierto es que sus followers han tenido mucho que decir, recibiendo muchas ideas y consejos en pocas horas. «Es la valla que pone la constructora y es lo que hay. Cuando me la den la tapiaré», ha contado después de una visita al que será su nuevo hogar. «Muchos me escribisteis diciendo que también os entregaron vallados así y que, después de que os entregaran la casa, los cambiasteis o tapiasteis, y eso es lo que haré», ha confesado.

Con total naturalidad, Violeta Mangriñán ha subido una foto de la que es su casa, con la intención de enseñar la mencionada valla, pero a los pocos minutos ha querido borrarla. Todo apunta a que le han tenido que llegar comentarios advirtiéndola de que no era buena idea y que incluso se podría saber el lugar en el que vivirá con su familia.

«Antes he subido una foto de la casa por fuera, pero la he borrado. Ha sido una imprudencia por mi parte. A veces se me olvida la cantidad de gente que me ve, que la maldad existe y, lamentablemente, abunda», así lo ha contado en una nueva historia publicada en la red social. De esta manera, la influencer ha querido evitar problemas provocados por su intentar contar absolutamente todo lo que ocurre en su vida en las redes.