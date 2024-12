El dinero que Violeta Mangriñán ganó en ‘Supervivientes’ y las consecuencias físicas que padece

Aunque los famosos que acuden a Supervivientes firman contratos de confidencialidad para cerrar su participación, con cláusulas entre las que se encuentran la de no desvelar su sueldo, tiempo después pueden hablar sin problemas de cuáles fueron sus condiciones. Es el caso de Violeta Mangriñán que, años después de pasar por el programa, no ha tenido problemas en contar con detalles el dinero que ganaba y ha dejado claras las secuelas que tanto ella como Fabio, su pareja, siguen sufriendo todavía. Cinco años después, puede decir que aquella aventura tuvo sus cosas buenas, por ejemplo enamorarse del padre de sus hijas, con el que ha comenzado una vida completamente alejada de la televisión.

La valenciana está completamente centrada en su faceta como influencer y, desde hace meses, con la apertura de dos cafeterías especializadas en té matcha en dos lugares céntricos de Madrid, por lo que ha tenido que realizar una fuerte inversión en locales, empleados y suministros. «La gente cree que me estoy forrando pero no. He tenido colas kilométricas todo el verano pero no he ganado ni un euro. Está yendo muy bien, pero al final no estoy vendiendo ropa o no soy Carla Barber, que tiene mucho más margen de beneficio en su trabajo. Yo vendo el matcha a 4 o 5 euros, dependiendo de cómo lo tomes. Pero a ese matcha le gano un euro, un euro y medio. Y del café todavía gano menos. Del café no gano ni un euro», así de claro ha hablado sobre este negocio por el que todavía tendrá que esperar para que sea rentable.

¿Cuánto dinero cobró Violeta Mangriñán en Supervivientes?

«Yo ganaba 2.500 euros, de los cuáles el 20 % se lo llevaba el representante que tenía por entonces, que era un representante que tenía en televisión. Que ya se llevaba 600 euros», comienza explicando. A eso hay que quitarle los impuestos por los que, según sus cuentas, iba por unos 1.000 euros a la semana.

Esta cantidad es mucho más baja que la que otros grandes nombres más potentes como son Kiko Matamoros, Carmen Borrego, Kiko Rivera, Isa Pantoja e Isabel Pantoja madre. Hay que recordar que Violeta era una de las menos conocidas de su edición, pero terminó siendo una de las que más juego dio y protagonizó más minutos durante su estancia.

Pese a que allí encontró el amor con Fabio, no olvidemos que rompió en pleno directo con su entonces pareja Julen. Aun así, asegura en una entrevista con el periodista Abel Planelles para Ac2ality, que no volvería «ni por 10.000 euros» después de saber lo que se sufre allí. Allí paso ocho semanas y, pese a tener una plaza asegura en siguientes ediciones, por el momento la ha rechazado.

Además de la falta de comida, de higiene personal y de no poder descansar de forma cómoda, lo que más sufrió la influencer fue lo que ocurría con el agua. «No puedes beber agua en condiciones en tres meses», aseguró, antes de aclarar que pese a que les dan un bidón de 8 litros al día, a las pocas horas está caliente por estar al aire libre y fuera de cualquier nevera.

«Yo estaba totalmente deshidratada», momento en el que ha recordado que por culpa de su paso por el programa tiene la vesícula destrozada por culpa de cuatro piedras que sufre desde entonces. En ese momento ha querido dejar claras que el programa deja muchas secuelas físicas de las que poco se habla y que sólo conocen los que van allí.

Mangriñán ha querido poner en valor el papel que hicieron personas más mayores que ella como la propia Isabel Pantoja o Mila Ximénez, por nombrar a dos de las más veteranas que han pasado por Honduras. No se explica cómo esas personas de edad más avanzada han conseguido que el programa no las destruya, mientras que a ella y a su pareja Fabio les sigue pasando factura cinco años después.