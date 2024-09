Violeta Mangriñán se sincera, como nunca, sobre la maternidad: «Me despierto destrozada»

Poco a poco, y con el paso de los años, Violeta Mangriñán ha conseguido posicionarse como una de las influencers más populares a nivel nacional. A sus 30 años, la joven cuenta con más de 2 millones de seguidores en plataformas como Instagram. Un público muy amplio que siempre la ha apoyado en todos los nuevos pasos que ha ido dando en su vida desde que se dio a conocer. De hecho, uno de estos pasos importantes fue su maternidad. Pues, a día de hoy, la creadora de contenido tiene dos hijas con Fabio Colloricchio. Una bonita familia de la que siempre que tiene la oportunidad presume en redes sociales.

Sin embargo, si hay algo que ha caracterizado a Violeta Mangriñán es su honestidad. La influencer nunca ha tenido reparos a la hora de decir lo que piensa sin ningún tipo de filtros, sin importar si se trata de un tema polémico o no. Una transparencia que la hace única, especialmente en un mundo tan multitudinario como el de las celebridades. De hecho, esta situación se ha podido retratar, recientemente, tras la última confesión de la joven. Pues, tal y como ella misma ha querido manifestar, aunque adora su vida, la maternidad no es un camino de rosas.

Mangriñán ha explicado en sus historias de Instagram que tuvo que viajar a París por trabajo. Pero, lejos de hacerlo con la mejor actitud y energía posible, lo hizo sin apenas haber dormido por los problemas de sueño que tiene Gia, su segunda hija.

«Gia siempre ha dormido bien, Gala no, pero ahora Gia lleva un mes sin dormir y yo soy un zombie. Por eso no me recupero de la garganta y del oído, porque no descanso», comenzó escribiendo en uno de sus historias de Instagram. Lejos de dejarlo ahí, la influencer se sinceró.

«Duermo una media de 4/5 horas diarias interrumpidas constantemente, lleva un mes que está despertando diez veces por noche (…) Quiere dormir en nuestra cama y estamos absolutamente destrozados. Anoche se durmió a las 4:40 y yo me he despertado a las 7:30», confesó en el escrito.

Violeta Mangriñán ha querido visibilizar el lado más desconocido de la maternidad. Pues, aunque todo parezca idílico en redes sociales, lo cierto es que no es fácil. De hecho, esta situación también le ha pasado factura a nivel personal. Antes era una mujer más enérgica y con ganas de comerse el mundo. Pero, ahora, como madre, sus prioridades han cambiado notablemente.

«Antes era super enérgica, no conozco lo que es una siesta, siempre he madrugado y he sido poco dormilona. No soy yo, me despierto destrozada (…) Os prometo que no soy así. No soy una persona que vive cansada, yo soy un culo inquieto, hiperactiva y no me canso. Espero volver a ser yo algún día», confesó en su cuenta de Instagram.

Eso sí, parece que el viaje a la capital francesa le ha sentado estupendamente. Pues, horas más tarde, acudió a sus stories para confesar que había logrado dormir siete horas y media del tirón. «Quiero llorar de la emoción», señaló a modo de conclusión.