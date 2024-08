Violeta Mangriñán preocupa a sus fans al acudir de urgencia al hospital: «El dolor me está matando»

Violeta Mangriñán se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las influencers más reconocidas de nuestro país. En las últimas horas, la joven ha hecho saltar todas las alarmas entre sus seguidores. ¿El motivo? La publicación de unas historias en Instagram en la que confirmaba que había acudido, de urgencia, al hospital.

La valenciana, que cuenta con más de 2,4 millones de followers en Instagram, ha explicado que lleva varios días encontrándose mal tanto de sus oídos como de su garganta: «He estado aguantando el venir a urgencias, pero el dolor de oídos me está matando. No puedo tragar ni hablar y para algo pago su buen dinerito de seguro privado al mes».

Lejos de que todo quede ahí, en la imagen compartida a través de sus stories en la que podemos ver a Violeta Mangriñán con una mascarilla, dio más detalles sobre lo que le ha llevado a urgencias: «Odio ir al hospital y no voy hasta que no estoy fatal, pero de verdad que no aguanto más el dolor de oídos».

Como no podía ser de otra manera, y precisamente por lo poco que le gusta acudir a un médico –ya que, como ella misma ha dicho, va cuando no le queda más remedio-, es lo que ha generado una enorme preocupación entre sus seguidores. Y es que tenía que tratarse de algo grave o de un dolor de lo más intenso para que la valenciana diese el paso de ir a urgencias.

Al ser consciente de la enorme preocupación que había generado, Violeta Mangriñán compartió, tiempo después, una nueva historia en su perfil de Instagram. De esta forma, quiso compartir el diagnóstico que le habían dado los médicos de urgencias: «Faringitis aguda y tapón en el oído, completito», comenzó diciendo.

Lejos de que todo quede ahí, continuó dando más detalles de lo que le había pasado: «Me ha dicho que la infección de garganta es bastante fuerte, no debería haber esperado tanto. Me han mandado corticoides y antibiótico, del pinchazo me he librado porque le he puesto ojitos. Ale, paz y ciencia queridos».

Gia, la hija de Violeta Mangriñán, también fue atendida en urgencias

A través de Instagram, la creadora de contenido confesó que su hija pequeña llevaba varios días sin comer y, además, ha estado haciendo diversos movimientos, un tanto «raros», con la lengua. Pero no todo queda ahí, sino que también a la pequeña Gia le salieron una serie de manchas, como sarpullidos, que terminaron por preocupar muchísimo a Violeta.

Es por eso que no tardó en llevarla al pediatra de urgencia, para que su hija se recuperase a la mayor brevedad posible: «Parece que todo está ok, un cuadro vírico que tiene que ir menguando… Qué mal se pasa cuando los ves mal… Probablemente ella me ha pegado el virus». Por fortuna, ¡parece que todo ha quedado en un susto!