Violeta Mangriñán se cuela en ‘El Hormiguero’ para desvelar su peso tras las críticas

Violeta Mangriñán ha sido objeto de críticas después de haber sido la portada del nuevo número de Women’s Health. Las redes sociales han estallado en mensajes de odio por «promover un estilo de vida no saludable». A raíz de esto, la influencer ha acudido a El Hormiguero para desafiar a los haters que la critican por su físico.

En este caso, ella no era la invitada, sino que simplemente acudió para tener unos minutos en los que tratar este tema. Su forma de desafiar a los haters ha sido subiéndose en directo a la báscula y que el presentador del programa y Omar Montes, el invitado de esa noche, intentaran adivinar su peso. Pablo Motos ha sido el que ha dado en el clavo.

«La crueldad en redes no tiene límites. Afirmar algo así sin tener ni idea me parece además algo taaan grave que no me cabe en la cabeza. Por supuesto esta chica no debe tener hijos, ni por supuesto ningún amigo o ser querido que sufra tca. Ojalá algún día la crueldad en redes se pague como se debe. ‘Ugo’, vergüenza de leerte. No busquéis el comentario porque evidentemente lo he bloqueado «. Así respondía la joven a un comentario ofensivo acerca de su portada para la revista, que la tachaba de promover los trastornos alimenticios.

La última vez que la influencer acudió a El Hormiguero fue por petición de Pilar Rubio, que le pidió una prenda de vestir de su armario a la joven y que la agradeció en directo. Esta vez, acudió a plató para ponerse ante la cámara y sobre la báscula. Pablo Motos ha acertado de lleno en su peso: 62 kilos. La creadora de contenido está, además, esperando su segunda hija.

El programa de televisión ha querido dejar que Violeta Mangriñán responda a los haters retándoles con una cifra específica de su peso.