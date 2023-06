Villa Favioleta, el ‘caramelito’ valenciano que Violeta Mangriñán se plantea alquilar a futbolistas

Aunque todo apuntaba a que Violeta Mangriñán había establecido su residencia definitiva en Valencia, lo cierto es que las circunstancias de la influencer han cambiado mucho desde que tomó la decisión. Como ella misma ha explicado en multitud de ocasiones, su trabajo como creadora de contenido la obliga a pasar una gran parte de su tiempo en Madrid, del mismo modo que su novio, Fabio Colloricchio, hace lo mismo al ser cantante. Algo por lo que ambos se ven obligados a separarse temporalmente de su hija en común, lo cual con el paso del tiempo se hace más y más duro.

Es por ello que, al ser el domicilio únicamente perteneciente a la que fuera tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha sido ella misma quien ha optado por comenzar a buscar un piso amplio en la capital en el que poder mudarse con su novio y con Gala y Canela de cara a los próximos meses. Una situación por la que también ha tenido que pensar qué pasara con la gran casa que con tanta ilusión construyó desde 0 a su gusto, la cual ahora pasaría a estar en un segundo plano y sería únicamente efectiva para la familia en ocasiones como la Navidad o los cumpleaños.

Ante esta cruzada, la ex concursante de Supervivientes baraja entre sus opciones la de alquilársela a algún futbolista durante la temporada activa en este deporte mientras ella pasa los meses en Madrid. Una opción a la que su inmobiliaria de confianza ha dado el visto bueno, considerando un «caramelito» en toda regla para los deportistas este amplio chalet equipado con todo lujo de detalles, pero probablemente no apto para cualquier bolsillo. Algo que no resulta extraño, sobre todo teniendo en cuenta tanto su amplitud como su exquisita decoración, haciendo gala al gusto estilístico de la dueña.

En primer lugar, si algo destaca especialmente de esta casa es su salón comedor en tonos neutros. Con ayuda de los profesionales de Westwing, la influencer decoraba esta estancia con un sofá beige de módulos y chasis longue y una gran mesa de madera oscura con sillas a tono. Por otro lado, también llama la atención el salón moderno, muy luminoso y dotado de decoración minimalista con una mesa de centro y elementos decorativos entre los que se encuentran libros y jarrones, además de una alfombra de fibras.

Siguiendo la misma línea del resto de habitaciones está la cocina, la cual permanece abierta al salón comedor con una puerta corredera acristalada para así evitar que se cuelen los olores indeseados de los alimentos en una zona de descanso. Además, esta parte de la casa también cuenta con una gran isla de mármol blanco, una pared llena de armarios, un horno, un microondas, campana y taburetes.

En lo que a la parte más íntima de este hogar se refiere, cobra un gran protagonismo el dormitorio principal, que cuenta con su propio baño, una gran terraza y un tocador para la dueña, el cual le construyó su padre con un mueble de madera y un espejo repleto de bombillas; además de un vestidor que acoge toda la ropa de Violeta y otro que hace lo mismo con la de Fabio. Como no podía ser de otra manera, la pequeña de la casa también tiene su propia habitación que, por ahora, cuenta con una cuna, una cómoda con el cambiador y un sinfín de artículos decorativos para bebés, además de juguetes. Sin duda alguna, un lugar ideal para toda aquella familia de alto standing que pueda permitírselo.