Así es el top que ha levantado pasiones entre los seguidores de Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán se ha convertido en todo un referente de estilo, y sus looks son una verdadera fuente de inspiración. Esta semana, ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con un top de Jacquemus que no puede ser más espectacular para una ocasión especial. Lo ha combinado con un pantalón vaquero negro de tiro alto para darle un aire informal al look, aunque también queda genial con prendas más sofisticadas, como una falda midi acampanada de tul o un pantalón palazzo.

El top más especial de Jacquemus

Confeccionado en 81% viscosa, 12% poliamida, 4% elastano y 3% poliéster, es una pieza icónica de Jacquemus. De punto acanalado sin costuras, es ideal para potenciar las curvas y lucir una silueta de lo más femenina. Sabemos que es un top apto sólo para las más arriesgadas, ya que tiene como cierre una placa dorada, dejando el escote y el abdomen a la vista.

Claro que si te parece «too much», puedes llevar el top a modo de chaqueta de punto acanalado con una camiseta o un body negro debajo. Está claro que no es una prenda pensada para el día a día, pero a todas nos gusta tener en nuestro fondo de armario una pieza como esta para cuando surja una ocasión especial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Violeta Mangriñan (@violeta)

Un total black look siempre es un gran acierto si tenemos un evento o una cena romántica con nuestra pareja, por ejemplo. Teniendo en cuenta que el top es muy ajustado y atrevido, podemos aportar un poco de volumen con un pantalón palazzo para equilibrar el look. En cuanto al calzado, unas sandalias de tacón con plataforma son una opción fantástica.

El largo midi se lleva mucho esta temporada, así que también podemos elegir una falda midi acampanada en color negro. En este caso, unos stiletto clásicos son perfectos para lucir un look elegante y sofisticado. Claro que si la ocasión no es demasiado formal, también podemos tomar el ejemplo de Violeta Mangriñán y seleccionar un pantalón vaquero negro.

La clave para lucir unas piernas infinitas y una cintura de avispa es que el pantalón sea de tiro alto. Y, si es de corte recto, mucho mejor, porque es muy favorecedor para mujeres de todas las tallas. El top que la influencer ha puesto de moda está disponible en la tienda online de Farfetch.

Un top de Jacquemus cuyo precio es de 727 dólares y está disponible en una gran selección de tallas, desde la XS hasta la XL.