Los vaqueros de Mango con más éxito de la historia que pega con todo

Para marcar estilo y figura, nada mejor que los vaqueros de Mango con más éxito de la historia. además quedan bien con todo lo que te pongas, una total suerte haberlo encontrado. ¿Quieres saber su precio?

Quedan pocas unidades y su precio es top. Sigue los pasos de estos vaqueros y descubre de qué manera poder comprarlo.

Cómo son los vaqueros de Mango con más éxito

Estos vaqueros son de tejido de algodón con mezcla de algodón reciclado. De diseño largo, tiro alto y con cierre de cremallera y botón. Destaca especialmente por su diseño en trabillas y bolsillo de solapa con botón. Además es importante el bolsillos de parche en la parte posterior con costuras decorativas.

Un producto sostenible

Una de las cosas que más destacan de estos pantalones es su fantástica composición en 80% algodón y 20% algodón reciclado, con esto sabes que compras una prenda parte sostenible que vela por el medio ambiente y también de tu salud.

Cómo cuidar la prenda

Para que estos jeans duren más en el tiempo, la ventaja es poder cuidar y mantenerla de la mejor manera. por ejemplo lavar a máquina máximo de 30º, no usar lejía, planchar máximo 110º, no limpia en seco, y no se puede usar secadora. Así que ten en cuenta estas especificaciones a la hora de lavar y cuidar el pantalón.

Completa tu look

Tenemos la suerte de que los vaqueros van perfectos con cantidad de prendas. Es el caso de los cardigans o bien de los zapatos de tacón si deseas ir algo más sofisticada. Desde Zara proponen el chaleco denim de 29,99 euros, el jersey calado de espalda abierta de 29,99 euros, el mocasín en cadenas de 39,99 euros, el bolso de cristas strass de 29,99 euros, el cinturón de hebilla de 15,99 euros, el abrigo largo de lana, la cazadora biker para primavera y muchos más.

Cuánto vale el pantalón

Puedes encontrarlo en Zara y si lo compras online será más rápido. Este vaquero de diseño fantástico tiene un precio de 39,99 euros. para las tallas debes ir bien rápido porque quedan pocas unidades. Queda la 38 y está a punto de agotarse, así que no te lo pierdas. Mientras que si tienes otras debes enviar un mail a Mango para que te avisen cuando la talla vuelva y esté disponible. Otra cosa es que vayas a la tienda física y es posible que puedas ver otras tallas distintas y lo compras.