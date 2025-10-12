Así era la primera casa en la que vivieron María Pombo y Pablo Castellano
María Pombo nos mostraba cómo era su primera casa en su canal de Youtube
Un pequeño piso que no tiene nada que ver con el espectacular chalet en el que vive ahora junto a su marido y sus hijos
Antes de alcanzar la fama y el éxito que tienen actualmente, María Pombo daba sus primeros pinitos en Youtube, donde nos mostraba cómo era su primer piso. Un espacio que Pombo y su pareja, Pablo Castellano, decoraron a su gusto, según nos enseñaba ella misma hace ya 8 años.
Tal y como explica en uno de sus vídeos, la joven se mostraba muy emocionada por esta nueva etapa, ya que estaban a punto de firmar el contrato del piso, después de muchos meses buscando casa. «Habíamos algunas que se nos iban de precio, otras que no nos encajaban, pero por fin tenemos la casa», anunciaba orgullosa. «Hoy nos dan las llaves y nos vais a acompañar a la hora de decorarla, de todo».
María Pombo. (FOTO: GTRES)
Así era la primera casa de María Pombo
De hecho, podemos ver a la pareja yendo a firmar el contrato muy emocionados, para después enseñarnos cada uno de los rincones. Empezando por el cuarto de invitados, donde Pombo aseguraba que tenía intención de montar su propio cuarto de youtuber. «Poner una mesita, un sofá cama por si alguien se quiere quedar a dormir», informa a sus seguidores.
@guardadosdetelevision Hace 8 años. Vlog “Nos mudamos!” #mariapombo #pombo #martapombo #youtubemariapombo #teresaandresgonzalvo ♬ sonido original – guardadosdetelevision
También tendríamos un vestidor, el enorme salón y la cocina, que ella misma define como «muy pequeñita, pero que nos da de sobra», apunta. Concretamente, uno de los detalles que consiguieron cautivar a Pombo fue que la cocina tuviese una puerta transparente, por lo que queda de lo más integrada con el salón. «También me encanta que tenga tantos armarios», apunta emocionada la joven.
Captura de María Pombo y Pablo Castellano en el vídeo de su primera casa. (Foto: Youtube)
Mientras que, en otro vídeo, la influencer nos enseña incluso qué es lo que guarda en su cocina y cómo la distribuye un vez ya se han mudado. Desde los recuerdos que tiene colgados en la nevera de su cocina, donde presume de varias imágenes de su relación, a mostrarnos el contenido de su nevera. Tanto es así, que incluso pide a sus seguidores que no la juzguen, ya que acaban de volver de viaje y tenían poquitas cosas.
Entre ellas, podemos observar botellas de vino, una cuantas latas de refresco, además de salchichas y queso. «Imprescindible el gazpacho», apunta María, que también se anima a mostrar su despensa; donde guardan cereales, legumbres o pasta, entre otras muchas cosas. «Tengo que ir a la compra», afirma entre risas. Además, la influencer también nos enseña los coloridos platos que ha comprado de Zara Home o los cuadros de diseño de los que se siente muy orgullosa.
@guardadosdetelevision ¿Qué hay en la nevera de María Pombo? #mariapombo #pombo #martapombo #pablocastellano #youtubemariapombo ♬ sonido original – guardadosdetelevision
En otro orden de cosas, la influencer también nos hace un tour por su armario, donde comparte sus mejores trucos y nos enseña cómo lo ha organizado de forma bastante metódica.
Con el paso del tiempo, lo cierto es que la vida tanto de María como de su familia ha cambiado mucho, siendo actualmente una de las creadoras de contenido más cotizadas. Algo que les ha permitido mudarse a un impresionante chalet unifamiliar, alojado en una exclusiva urbanización de Madrid y donde viven junto a sus dos hijos: Martín y Vega. Próximamente, también llegará al mundo la pequeña Mariana, tercera hija del matrimonio. Además, la influencer también ha podido cumplir uno de los grandes sueños de su vida, que no era otro que construirse una casa en Cantabria junto a sus hermanas.