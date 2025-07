Gabriel Rufián ha vuelto a hacer gala de sus contradicciones. A pesar de la aparente libertad que ha marcado su existencia en el panorama político, ha mostrado su cara más conservadora por un pudor contenido y que no muestra en las filas del Congreso . Dice ser muy libre, pero reconoce que no podría ir a una playa nudista y se ha quedado tan ancho al confesar el motivo: tiene miedo a que que le hagan fotos.

Ha realizado esta confesión durante un programa de televisión con relativa audiencia. Exactamente ha declarado que se niega a quitarse la ropa en un lugar público porque «no quiero salir en una revista enseñando los huevos». Esa actitud no es compatible con el discurso que desarrolla en el Congreso, pues desde que llegó a ERC ha mantenido una actitud supuestamente libre. Entonces, ¿por qué tiene tantos problemas en que la gente le vea al natural?

Rufián en un acto. (Foto: Gtres)

Rufián ha dado un paso más. No se ha conformado con reconocer que nunca veranearía en el lugar descrito anteriormente, también ha admitido: «Playa significa gente y me hacen muchas fotos, con la tripa y en el chiringuito». Más adelante ha reconocido que «hace años» que no pisa la arena del mar porque para el es sinónimo de «agobio».

Las decisiones que han tomado Rufián y sus compañeros han demostrado ser completamente incorrectas. Es más que probable que muchos ciudadanos le exijan explicaciones y él quiere evitar situaciones incómodas, por eso intenta pasar inadvertido siempre que puede. Según cuenta suele llevar «gorro lamentable» porque «fuera del trabajo, cada vez me gusta más ir mal». Ahora la pregunta es: ¿Cuándo está en el Congreso va bien?

Errejón dice sí al nudismo

Desde OKDIARIO hemos informado detalladamente sobre el caso de Íñigo Errejón y Elisa Mouilaá. Es una situación que ha dejado al descubierto las incongruencias del ex político. Este hecho ha provocado que algunos le den la espalda, tanto es así que se ha hablado mucho de su relación con Rufián. Pero, ¿eran amigos de verdad, han dejado ya de serlo y han optado por mantener contacto en la sombra? Lo que está claro es que, según Errejón, tienen gustos diferentes.

Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados. (Foto: Gtres)

Errejón dimitió como diputado y dejó la política después de salir a la luz sus problemas con Moulaá, aunque hubo una época en la que parecía sentirse muy cómodo con el reconocimiento. Tanto es así que en 2022 dio una pequeña entrevista en el mismo programa donde ha participado Rufián y no tuvo ningún pudor al asumir que hacía nudismo.

Aseguró que empezó a darse cuenta de que estaba haciendo famoso porque le prestaban más atención de la cuenta. «Estaba en una playa nudista y te das cuenta de que la gente mira más, comenta…», declaró exactamente.