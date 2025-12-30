Sergio Peris-Mencheta hace pública su decepción con un famoso actor de ASDC

Sergio Peris-Mencheta no atraviesa su mejor momento. En los últimos tiempos, el director de teatro ha sido protagonista de la crónica social por la lucha que enfrenta contra la leucemia mielomonocítica crónica. Un cáncer que ha tratado en Estados Unidos y del que aún no está plenamente recuperado. Durante el proceso, han sido muchos los compañeros de profesión y amigos que le han brindado su apoyo y le han animado a seguir adelante.

Durante su etapa como actor, ha compartido elenco en la mítica serie Al salir de clase con estrellas de la talla de Raquel Meroño, Elsa Pataky, Carmen Morales de las Heras, Rodolfo Sancho, Olivia Molina, Miguel Ángel Muñoz o Hugo Silva. Uno de sus mejores amigos durante el rodaje fue Víctor Clavijo, con el que ha forjado un estrecho vínculo que se ha alargado durante dos décadas tras coincidir en la segunda temporada de ASDC. Sin embargo, Peris-Mencheta ha mostrado su decepción con su compañero en redes sociales.

El protagonista de estas líneas ha colgado en Instagram una historia temporal en la que se queja del gesto que ha tenido su amigo durante muchos años. «Hace ocho minutos pasaba esto», ha escrito sobre una captura en la que se puede ver: «Victor_clavijo_actor ha comenzado a seguirte». Una decisión que llega tarde y que no ha hecho más que decepcionar a Sergio, que no ha dudado en hacerlo público ante su comunidad, compuesta por más de 93.500 seguidores. Un suceso que deja patente que Clavijo no ha estado a la altura de las circunstancias que tambalean la salud de Peris-Mencheta y que su relación actual no es tan estrecha como era en un principio.

La enfermedad de Sergio Peris-Mencheta

El pasado mes de enero de 2024, Sergio Peris-Mencheta anunció sin tapujos que estaba atravesando un cáncer al que estaba tratando de poner remedio. En ese momento se encontraba recibiendo quimioterapia y estaba a la espera de ser llamado para someterse a un trasplante de médula ósea. Un duro proceso que le llevó a sentirse «vulnerable, aterrorizado y más pequeño que nunca», a pesar de que la vida siempre le había regalado buenos momentos. «Esta vez los dados no han rodado a su favor», admitió.

«Estoy en un lugar donde solo aquellos que han estado allí lo saben», comentó haciendo referencia a la dureza del proceso. En la publicación donde anunció su enfermedad, hizo un repaso por su trayectoria vital y por todas las cosas buenas de las que había disfrutado. «He jugado mucho, y aunque he perdido, he ganado más; he dirigido, he creado, he contado historias; he trabajado en cine en diferentes idiomas; he organizado competiciones, y he trabajado con las mentes teatrales más brillantes, interpretando personajes fascinantes», ha recordado poniendo en valor todos los capítulos satisfactorios que ha experimentado. Un texto que ha compartido junto a un carrusel de imágenes en las que recoge todos esos instantes que le han marcado y de los que se siente especialmente orgulloso. Un post que no tardó en llenarse de comentarios de anónimos y personas conocidas que trasladaban a través del muro mensajes de fuerza para el actor.